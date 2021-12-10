10 людей, які дивують своїм віком: не вгадаєте, скільки їм років

Гадаємо, ви неодноразово зустрічали людей, які виглядають максимум на 17-18 років, а їм вже під 30? Тут є багато факторів: макіяж, вдале фото чи дійсно генетика.

Герої нашої добірки пропонують вам вгадати, скільки їм років. Уважно вдивляйтеся в ці фотографії: зовнішність часто буває оманливою. Але пам’ятайте: якщо ви колись будете бавитися у таку гру наживо, краще "дайте" люди менше років, ніж вважаєте. Так точно ніхто не образиться.

Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею

№1

"Мені вже 51 рік" / Фото reddit Mydogissmarterthanme

№2

Вгадали? Цьому хлопцю 28 років / Фото reddit JKorp

№3

Цій дамі 32 роки / Фото reddit Mobile_Abies2063

№4

Тут легко помилитися. Жінці на фото – 47 років / Фото reddit llanojen

№5

"Мені 32 роки" / Фото reddit

№6

А цій жінці вже 54! / Фото reddit Alexandria_Scott

№7

18 років. Не помилилися? / Фото reddit ComptonKid400

№8

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

38 років! / Фото ComptonKid400

№9

Цікаво! Хлопцю лише 17 років / Фото reddit Prestigious_Pin_9766

№10

Тут, мабуть, найскладніше фото. Дівчині лише 13 років / Фото reddit iodismoptimism