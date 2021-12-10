10 людей, які дивують своїм віком: не вгадаєте, скільки їм років
Джерело:Reddit
Гадаємо, ви неодноразово зустрічали людей, які виглядають максимум на 17-18 років, а їм вже під 30? Тут є багато факторів: макіяж, вдале фото чи дійсно генетика.
Герої нашої добірки пропонують вам вгадати, скільки їм років. Уважно вдивляйтеся в ці фотографії: зовнішність часто буває оманливою. Але пам’ятайте: якщо ви колись будете бавитися у таку гру наживо, краще "дайте" люди менше років, ніж вважаєте. Так точно ніхто не образиться.
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№1
"Мені вже 51 рік" / Фото reddit Mydogissmarterthanme
№2
Вгадали? Цьому хлопцю 28 років / Фото reddit JKorp
№3
Цій дамі 32 роки / Фото reddit Mobile_Abies2063
№4
Тут легко помилитися. Жінці на фото – 47 років / Фото reddit llanojen
№5
"Мені 32 роки" / Фото reddit
№6
А цій жінці вже 54! / Фото reddit Alexandria_Scott
№7
18 років. Не помилилися? / Фото reddit ComptonKid400Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .
№8
38 років! / Фото ComptonKid400
№9
Цікаво! Хлопцю лише 17 років / Фото reddit Prestigious_Pin_9766
№10
Тут, мабуть, найскладніше фото. Дівчині лише 13 років / Фото reddit iodismoptimism