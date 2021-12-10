Герои нашей подборки предлагают вам угадать, сколько им лет. Внимательно всматривайтесь в эти фотографии: внешность часто бывает обманчивой. Но помните: если вы когда-нибудь будете играть в такую игру вживую, лучше "дайте" человеку меньше лет, чем считаете. Так точно никто не обидится.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

№1

"Мне уже 51 год" / Фото reddit Mydogissmarterthanme

№2

Угадали? Этому парню 28 лет / Фото reddit JKorp

№3

Этой даме 32 года / Фото reddit Mobile_Abies2063

№4

Здесь легко ошибиться. Женщине на фото – 47 лет / Фото reddit llanojen

№5

"Мне 32 года" / Фото reddit

№6

А этой женщине уже 54! / Фото reddit Alexandria_Scott

№7

18 лет. Не ошиблись? / Фото reddit ComptonKid400

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№8

38 лет! / Фото ComptonKid400

№9

Интересно! Парню всего 17 лет / Фото reddit Prestigious_Pin_9766

№10

Пожалуй, самое сложное фото. Девушке всего 13 лет / Фото reddit iodismoptimism