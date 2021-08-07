10+ людей, які повернулись до свого природного волосся: кучері пасують більше
Джерело:Reddit
Людям завжди хочеться змін, і найпростіше це зробити із зачіскою. Проте більшість все ж повертається до свого натурального волосся, адже немає нічого кращого ніж те, що нам дала природа.
У добірці цих вражаючих фото люди, які припинили постійно вирівнювати волосся і нарешті прийняли свою природну красу. І недарма, адже кучерики пасують їм набагато більше – переконайтесь самі.
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Різниця – всього рік
Фото Reddit zakiyyahpetersen_
"Не можу повірити, що раніше я хотіла довге і пряме волосся, а не коротке й кучеряве!"
Фото Reddit rebelprincessofmars
"Я пройшла шлях від перепаленого рудого волосся до природних кучерів"
Фото Reddit Frostyarn
Трансформація довжиною у 4 роки
Фото Reddit capslockramen
"Це перший раз, коли мої кучері почуваються добре".
Фото Reddit mustachiopotato
"Відрізала волосся і з того часу не поверталась до прямого".
Фото Reddit rbatista92Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO
"Сьогодні 3 роки того часу, як я стала більш розслабленою"
Фото Reddit shelswirly
"Пройшов рік після того, як я нарешті відмовилась від хімічного випрямлення волосся і прийняла свої кучері".
Фото Reddit jynxypanda
"Вперше помив волосся за "кудрявим методом". Я й не думав, що воно може бути таким!"
Фото Reddit Clintlicious
1 рік, а який прогрес
Фото Reddit CaptnBoots
"Я вирішила повернутись до кучерів на своє весілля"
Завжди мала кучеряве волосся, але нарешті полюбила його
Фото Reddit lovelyanxious