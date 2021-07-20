Для вечері обираємо SHABO Special Edition Brut. Це ігристе створене з купажу кількох європейських сортів винограду, які ростуть на теруарі Шабо: Аліготе, Піно Гріджіо, Піно Блан, Рислінг, Шардоне. Виноградні лози цих сортів були придбані в Європі з урахуванням особливостей ґрунтів Шабо і висаджені на найкращих ділянках теруару.

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SHABO Special Edition Brut – натуральне ігристе, вироблене за технологією Charmat Lungo: природне вторинне бродіння відбувається в ємностях з нержавіючої сталі – акратофорах, потім ігристе 5 місяців витримують на тонкому дріжджовому осаді. В результаті виходить свіже, елегантне вино, яке демонструє прекрасний баланс смаку і аромату.

В ароматі цього ігристого відчуваються тони білих квітів і свіжих цитрусових з нотами груші та білого персика, а також – властиві теруару Шабо мінеральні ноти. Смак SHABO Special Edition Brut – освіжаючий, з виразною кислотністю, тривалий, округлий.

SHABO Special Edition Brut / Фото SHABO

Це легке та свіже ігристе вимагає такого ж легкого і освіжаючого гастрономічного супроводу. Ідеальною парою до нього стане севіче!

Севіче – це традиційне блюдо перуанської кухні. Його придумали риболови, які, виходячи в море, не мали можливості приготувати повноцінний обід або вечерю зі свіжого улову. Тому вони просто поливали рибу, креветки або інші дари моря соком лимона, лайма чи апельсина, додавали зелень та спеції і давали настоятися – так і виходив швидкий і ситний обід.

Севіче ідеально поєднується із SHABO Special Edition Brut / Фото Istock

Чи можна приготувати севіче в домашніх умовах? Легко! Принцип простий: свіжу морську рибу або морепродукти нарізають тонкими шматочками і маринують якийсь час в соку цитрусових. За бажанням додають часник, червону або ріпчасту цибулю, перець чилі, зелень селери, м'яти, петрушки і кінзи, сіль і мелений перець. Часто в севіче додають також авокадо, солодкий перець і томати.

Пропонуємо вам цілих два варіанти приготування цієї чудової страви

Вариант 1: севіче із сібаса та лосося

Інгредієнти:

500 г філе свіжої риби (лосось і сібас);

сік 3 лимонів;

сік 3 лаймів або 2 апельсинів;

половина червоного солодкого перцю;

половина зеленого солодкого перцю;

половина стручка перцю чилі (можна більше, за смаком);

1 червона цибулина;

2 зубчики часнику;

пучок зелені кінзи;

сіль;

щіпка каєнського перцю;

мелений чорний перець;

авокадо (для декору).

Як готуємо:

Філе риби нарізаємо невеликими шматочками. Солодкий перець нарізаємо кубиками. З гострого перцю акуратно забираємо насіння і ріжемо тонкими слайсами. Червону цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Часник подрібнюємо за допомогою давилки або дрібно рубаємо ножем. Зелень дрібно нарізаємо або розтираємо в ступці.

Змішуємо всі інгредієнти севіче, поливаємо соком цитрусових, солимо, перчимо. Залишаємо в холодильнику на годину. Викладаємо в блюдо або порційні тарілки, прикрашаємо скибочками тонко нарізаного авокадо і подаємо разом з добре охолодженим (до температури 8-10 С) ігристим SHABO Special Edition Brut!

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Севіче з сібаса та лосося дуже легко приготувати / Фото iStock

Варіант 2: севіче з креветок

Інгредієнти:

500 г очищених креветок;

сік 4 лимонів;

1 червона цибуля;

1 зубчик часнику;

половина червоного солодкого перцю;

1 гострий перець чилі;

1 авокадо;

1 помідор;

зелень кінзи і селери;

щіпка цукру;

сіль;

Як готуємо:

Креветки очищаємо, дрібно ріжемо червону цибулю. Часник подрібнюємо за допомогою давилки або дрібно ріжемо. Солодкий перець нарізаємо кубиками. З гострого перцю акуратно забираємо насіння, нарізаємо тонкими частинками. Помідор очищаємо від шкірки і насіння, також нарізаємо кубиками. Авокадо нарізаємо кубиками або частинками, на ваш вибір.

Змішуємо всі інгредієнти севіче, поливаємо соком лимонів, солимо, посипаємо цукром і додаємо дрібно нарізану зелень. Маринуємо в холодильнику не менш ніж годину. Викладаємо готове севіче в блюдо або порційні тарілки та подаємо – і також неодмінно з охолодженим SHABO Special Edition Brut!

Спробуйте севіче з креветками разом з вишуканим ігристим / Фото iStock

Дует севіче і SHABO Special Edition Brut – безумовний успіх. Мінеральні ноти в ароматі цього ігристого гармоніюють з характерним смаком свіжої риби і креветок, свіжі цитрусові ноти і приємна кислотність вина компліментарно посилюються смаком і ароматом цитрусового і пряного маринаду севіче. Насолоджуйтесь!

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