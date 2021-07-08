170 винних світових експертів, майже два тижні сліпих дегустацій, 18 000 вин з 56 країн світу – найбільший конкурс світу Decanter World Wine Awards 2021 у Лондоні. За словами організаторів, цьогоріч вони отримали найбільшу кількість зразків вин. Судді знали лише регіон, стиль і цінову категорію вина та не мали жодної інформації про виробника та бренд. Потім вони порівнювали відгуки про вино та виносили вердикт щодо нагород. Аби отримати золото "конкурсанти" проходили дегустацію повторно.

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Україна вперше отримала золото з Decanter / Фото decanter.com

Вина SHABO серед лідерів найкращих світових виробників / Фото SHABO

Україну на дегустаційному конкурсі в Лондоні представляли чотири виноробні компанії. Одразу 29 медалями національні винороби поповнили скарбничку нагород "Бренду українського вина". Рекордом цьогоріч стала ще одна перемога України – два національних вина від SHABO отримали золоті медалі та оцінку в 95 зі 100 балів. Це вино Шардоне SHABO Grande Reserve 2015 та Каберне SHABO Grande Reserve 2017.

Шардоне SHABO Grande Reserve 2015 та Каберне SHABO Grande Reserve 2017 отримали золоті медалі та оцінку в 95 зі 100 балів​ / Фото SHABO

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Це перші золоті медалі на конкурсі Decanter World Wine Awards, які отримали вина України. За словами СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе, подібна перемога є черговим проривом вітчизняного виноробства у світі.

SHABO заявляє про "Бренд українського вина" на цьому конкурсі вже восьме. Кожного разу ми привозили високі показники. Та цьогорічний результат для нас історичний. Крок за кроком ми доводили світовим експертам, що в Україні не просто існує виноробство, а воно знаходиться на високому рівні. І це підтверджують оцінки світової спільноти. Отримати золото на такому найвпливовішому дегустаційному конкурсі як Decanter World Wine Awards, це чергове підтвердження того, що Велике вино України вже є, – прокоментував Гіоргі Іукурідзе.

Гіоргі Іукурідзе / Фото SHABO

Більш детально про всі 16 переможців будуть повідомляти на соціальних сторінках SHABO. Більшість нагород отримали вина колекції Grande Reserve.