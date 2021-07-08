170 винных мировых экспертов, почти две недели слепых дегустаций, 18 000 вин из 56 стран мира – самый большой конкурс мира Decanter World Wine Awards 2021 в Лондоне. По словам организаторов, в этом году они получили наибольшее количество образцов вин. Судьи знали только регион, стиль и ценовую категорию вина и не имели никакой информации о производителе и бренде. Затем они сравнивали отзывы о вине и выносили вердикт по наградах. Чтобы получить золото, "конкурсанты" проходили дегустацию повторно.

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Украина впервые получила золото с Decanter / Фото decanter.com

Вина SHABO среди лидеров лучших мировых производителей / Фото SHABO

Украину на дегустационном конкурсе в Лондоне представляли четыре винодельческие компании. Сразу 29 медалями национальные виноделы пополнили копилку наград "Бренда украинского вина". Рекордом в этом году стала еще одна победа Украины – два национальных вина от SHABO получили золотые медали и оценку в 95 из 100 баллов. Это вино Шардоне SHABO Grande Reserve 2015 и Каберне SHABO Grande Reserve 2017.

Шардоне SHABO Grande Reserve 2015 и Каберне SHABO Grande Reserve 2017 получили золотые медали и оценку в 95 из 100 баллов / Фото SHABO

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Это первые золотые медали на конкурсе Decanter World Wine Awards, которые получили вина Украины. По словам СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, подобная победа является очередным прорывом отечественного виноделия в мире.

SHABO заявляет о "Бренде украинского вина" на этом конкурсе уже восьмой раз. Каждый раз мы привозили высокие показатели. Но нынешний результат для нас исторический. Шаг за шагом мы доказывали мировым экспертам, что в Украине не просто существует виноделие, а оно находится на высоком уровне. И это подтверждают оценки мирового сообщества. Получить золото на таком влиятельном дегустационном конкурсе как Decanter World Wine Awards, это очередное подтверждение того, что Великое вино Украины уже есть, – прокомментировал Гиорги Иукуридзе.

Гиорги Иукуридзе / Фото SHABO

Более подробно обо всех 16 победителях будут сообщать на социальных страницах SHABO. Большинство наград получили вина коллекции Grande Reserve.