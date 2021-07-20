Для ужина выбираем SHABO Special Edition Brut. Это игристое создано из купажа нескольких европейских сортов винограда, произрастающих на терруаре Шабо: Алиготе, Пино Гриджио, Пино Блан, Рислинг, Шардоне. Виноградные лозы этих сортов были приобретены в Европе с учетом особенностей почв Шабо и высажены на лучших участках терруара.
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SHABO Special Edition Brut – натуральное игристое, произведенное по технологии Charmat Lungo: естественное вторичное брожение проходит в емкостях из нержавеющей стали – акратофорах, затем игристое 5 месяцев выдерживают на тонком дрожжевом осадке. В результате получается свежее, элегантное вино, демонстрирующее прекрасный баланс вкуса и аромата.
В аромате этого игристого чувствуются тона белых цветов и свежих цитрусовых с нотами груши и белого персика, а также – свойственные терруару Шабо минеральные ноты. Вкус SHABO Special Edition Brut имеет освежающий, с выразительной кислотностью, продолжительный, округлый.
SHABO Special Edition Brut / Фото SHABO
Это легкое и свежее игристое требует такого же легкого и освежающего гастрономического сопровождения. Идеальной парой к нему станет севиче!
Севиче – это традиционное блюдо перуанской кухни. Его придумали рыбаки, которые, выходя в море, не имели возможности приготовить полноценный обед или ужин из свежего улова. Поэтому они просто поливали рыбу, креветки или другие дары моря соком лимона, лайма или апельсина, добавляли зелень и специи и давали настояться – так и получался быстрый и сытный обед.
Севиче отлично сочетается с SHABO Special Edition Brut / Фото Istock
Можно ли приготовить севиче в домашних условиях? Легко! Принцип прост: свежую морскую рыбу или морепродукты нарезают тонкими кусочками и маринуют какое-то время в соке цитрусовых. По желанию добавляют чеснок, красный или репчатый лук, перец чили, зелень сельдерея, мяты, петрушки и кинзы, соль и свежемолотый перец. Часто в севиче добавляют также авокадо, сладкий перец и томаты.
Предлагаем вам целых два варианта приготовления этого замечательного блюда.
Вариант 1: севиче из сибаса и лосося
Ингредиенты:
- 500 г филе свежей рыбы (лосось и сибас)
- сок 3 лимонов
- сок 3 лаймов или 2 апельсинов
- половина красного сладкого перца
- половина зеленого сладкого перца
- половина стручка перца чили (можно больше, по вкусу)
- 1 красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- пучок зелени кинзы
- соль;
- щепотка кайенского перца;
- свежемолотый черный перец;
- авокадо (для декора).
Как готовим:
Филе рыбы нарезаем небольшими кусочками. Сладкий перец нарезаем кубиками. Из острого перца аккуратно удаляем семена и режем тонкими слайсами. Красный лук нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок измельчаем с помощью давилки или мелко рубим ножом. Зелень мелко нарезаем или растираем в ступке.
Смешиваем все ингредиенты севиче, поливаем соком цитрусовых, солим, перчим. Оставляем в холодильнике на час. Выкладываем в блюдо или порционные тарелки, украшаем ломтиками тонко нарезанного авокадо и подаем вместе с хорошо охлажденным (до температуры 8-10 С) игристым SHABO Special Edition Brut!
Севиче из сибаса и лосося очень легко приготовить / Фото iStock
Вариант 2: севиче из креветок
Ингредиенты:
- 500 г очищенных креветок;
- сок 4 лимонов;
- 1 красный лук;
- 1 зубчик чеснока;
- половина красного сладкого перца;
- 1 острый перец чили;
- 1 авокадо;
- 1 помидор;
- зелень кинзы и сельдерея;
- щепотка сахара;
- соль.
Как готовим:
Креветки очищаем, мелко режем красный лук. Чеснок измельчаем с помощью давилки или мелко режем. Сладкий перец нарезаем кубиками. Из острого перца аккуратно удаляем семена, нарезаем тонкими дольками. Помидор очищаем от кожицы и семян, также нарезаем кубиками. Авокадо нарезаем кубиками или дольками, на ваш выбор.
Смешиваем все ингредиенты севиче, поливаем соком лимонов, солим, посыпаем сахаром и добавляем мелко нарезанную зелень. Маринуем в холодильнике не менее часа. Выкладываем готовое севиче в блюдо или порционные тарелки и подаем — и также непременно с охлажденным SHABO Special Edition Brut!
Попробуйте севиче с креветками вместе с изысканным игристым / Фото iStock
Дуэт севиче и SHABO Special Edition Brut – безусловный успех. Минеральные ноты в аромате этого игристого гармонируют с характерным вкусом свежей рыбы и креветок, свежие цитрусовые ноты и приятная кислотность вина комплиментарно усиливаются вкусом и ароматом цитрусового и пряного маринада севиче. Наслаждайтесь!
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