10 людей, які заплутали усіх своїм віком: не вгадаєте, скільки їм років

Інколи вияснити на перший погляд, скільки людині років, ще та загадка. Хтось виглядає ледь-ледь на 20 років, а там вже усі 30. Щастить же деяким!

Перед вами добірка фотографій чоловіків та жінок, які заплутали користувачів Reddit своїм віком. Спробуйте й ви вгадати скільки їм років! Відповіді будуть під фотографіями.

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№1

42 роки / Фото reddit megumaster342

№2

19 років / Фото reddit hebacca

№3

14 років / Фото reddit UmWhateverSir

№4

23 роки / Фото reddit SwarmIV

№5

26 років / Фото reddit Anonymouspossum9

№6

17 років / Фото reddit caden54

№7

27 років / Фото reddit izzabizz

№8

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10 років / Фото reddit originalbecky

№9

36 років / Фото reddit fiendishthingysaurus

№10

15 років / Фото reddit barnabe_a_abobora