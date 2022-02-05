10 людей, які заплутали усіх своїм віком: не вгадаєте, скільки їм років
Джерело:Reddit
Інколи вияснити на перший погляд, скільки людині років, ще та загадка. Хтось виглядає ледь-ледь на 20 років, а там вже усі 30. Щастить же деяким!
Перед вами добірка фотографій чоловіків та жінок, які заплутали користувачів Reddit своїм віком. Спробуйте й ви вгадати скільки їм років! Відповіді будуть під фотографіями.
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№1
42 роки / Фото reddit megumaster342
№2
19 років / Фото reddit hebacca
№3
14 років / Фото reddit UmWhateverSir
№4
23 роки / Фото reddit SwarmIV
№5
26 років / Фото reddit Anonymouspossum9
№6
17 років / Фото reddit caden54
№7
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№8
10 років / Фото reddit originalbecky
№9
36 років / Фото reddit fiendishthingysaurus
№10
15 років / Фото reddit barnabe_a_abobora