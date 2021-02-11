10 несподіваних фактів про поцілунки, які вас здивують

Довіртеся вченим: цілуйтеся кілька разів на день – і ваше життя кардинально зміниться.

Джерело: Womans Day

Давайте частіше цілуватися! Ви не тільки отримаєте шалене задоволення від процесу, але й зможете продовжити своє життя. Ми зібрали 10 наукових фактів, які перевернуть ваше уявлення про поцілунки. Вони точно здивують.

Цікаво Романтичний десерт у формі серця до Дня Валентина: рецепт від відомої дизайнерки

Не всі люди цілуються

Кілька племен поблизу Сахари, Нової Гвінеї та Амазонії серйозно здивували вчених своєю поведінкою. Тамтешні люди взагалі не цілуються. Це підштовхує науковців до висновків, що "цьомчик" не є інстинктом, а просто набутою рисою. Тобто людина не вміє одразу цілуватися з народження – вона здобуває це вміння з досвідом.

Жінки несвідомо нюхають партнерів під час поцілунку

Досить цікаве дослідження представників Університету Лозанни. Вчені виявили, що жінкам несвідомо подобаються запахи партнерів, чиї гени відрізняються від їх власних. Це теоретично дозволить мати дітей із сильнішою імунною системою. Як наслідок, поцілунок – один із "тваринних" способів дізнатися таку інформацію про партнера.

Несподівані факти про поцілунки / Фото Pixabay

Поцілунки можуть продовжити ваше життя

Кілька поцілунків на день – і ви отримаєте шанс збільшити тривалість свого життя. Такі несподівані висновки отримали німецькі вчені та психологи. Вони виявили цікаву закономірність: чоловіки, які кожного ранку цілували своїх жінок, заробляли більше грошей, менше пропускали роботу через хвороби та жили в середньому на 5 років довше, ніж ті, хто цього не робив.

Як це можна пояснити? Вчені вважають, що справа в позитивному настрої. Чоловіки, які цілують дружин зранку, почувають себе значно краще та впевненіше, ніж інша категорія людей.

Поцілунки прекрасно впливають на вашу шкіру

Несподівано, правда? Виявляється, що під час поцілунку збільшується притік крові до обличчя. Це має дуже корисний ефект: виробляється більше колагену та еластину, які допоможуть вашій шкірі виглядати молодо та прекрасно.

Як часто ви цілуєтеся? / Фото Pixabay

Гіпотеза: цілуватися почали давні примати

Цікаву гіпотезу про виникнення поцілунків придумав зоолог та письменник Десмонд Морріс. На його думку, ми маємо подякувати приматам. Ще в давню давнину матері-мавпи жували їжу для своїх дітей, а потім передавали її з ротика в ротик, наморщуючи губи.

В процесі еволюції, на думку Моріса, це перетворилося у спосіб втішати голодних дітей. А згодом так почали демонструвати прив’язаність та любов.

Поцілунки зміцнюють ваші стосунки

Що б не було – цілуйтеся частіше. Адже це покращує ваші стосунки із коханою людиною.

Дослідження, опубліковане в науковому журналі Archives of Sexual Behavior, доводить, що поцілунки, обійми, доторки посилюють прив’язаність до партнера та роблять ваші стосунки щасливішими.

Вам подобається цілуватися? / Фото Pixabay

Поцілунки покращують вашу імунну систему

Пари, які цілуються не менше 9 раз в день, посилюють свій імунітет. Як би це кумедно не звучало – ви ділитеся мікробами один з одним, тому укріплюєте організм.

Поцілунки зроблять вас щасливішими

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Під час прекрасного поцілунку мозок виділяє кілька гормонів, які відповідають за радість та щастя, – дофамін, окситоцин та серотонін. Це пояснює, чому ми інколи відчуваємо справжню ейфорію після хорошого "цьомчика".

Не забувайте цілувати свою кохану людину / Фото Pixabay

Зазвичай люди нахиляють голову в правий бік, коли цілуються

Дослідження в журналі Scientific Reports повідомляє про несподівану дрібницю. Більшість людей нахиляє голову в правий бік, коли починає цілувати партнера. Зазвичай ми це просто не усвідомлюємо.

Цікаво Вічне кохання: італійський журнал присвятив обкладинку парі, яка вже 80 років разом

Мозок змушує нас заплющити очі під час поцілунку

Ось і причина, чому ми так часто цілуємося із заплющеними очима. Вся справа у нашому мозку. Він не здатний одночасно якісно обробляти візуальні та сенсорні стимули. Коли очі розплющені, буде важко отримати неймовірне задоволення від поцілунку, адже вас відволікатимуть інші речі.