Вічне кохання: італійський журнал присвятив обкладинку парі, яка вже 80 років разом
Героями лютневого випуску італійського журналу Vanity Fair стала зовсім незвичайна пара. Закохані Маріс та Марко живуть разом вже 80 років.
Джерело: Vanity Fair
Чоловік та жінка є справжніми довгожителями: Марку нещодавно виповнилося 102 роки, а його дружині Марісі – 101 рік.
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Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Неймовірно, але вони зустріли один одного ще в часи Другої світової війни у Мілані. Пекельні події того часу серйозно вплинули на стосунки закоханих: Марко мобілізували в армію та відправили воювати проти СРСР, де він відсидів три роки у полоні.
Весь цей час його вважали зниклим безвісти. Та Маріса дочекалася свого чоловіка – він зміг повернутися додому.
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
За своє довге життя пара виховала трьох дітей. Вони подарували батькам ще шість внуків і трьох правнуків.
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Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Весь лютневий випуск Vanity Fair присвятили незвичним історіям кохання. Серед інших героїв: 19-річний Алессандро та 18-річна Пенелопа, які закохалися один в одного через переписку під час пандемії або зворушливий шлях пари, яка змогла завагітніти після 16 років спільного життя.
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