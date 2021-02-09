Героями лютневого випуску італійського журналу Vanity Fair стала зовсім незвичайна пара. Закохані Маріс та Марко живуть разом вже 80 років.

Джерело: Vanity Fair

Чоловік та жінка є справжніми довгожителями: Марку нещодавно виповнилося 102 роки, а його дружині Марісі – 101 рік.

Цікаво Золоте, залізне, червоне: чому весілля так дивно називають — частина 2

Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Неймовірно, але вони зустріли один одного ще в часи Другої світової війни у Мілані. Пекельні події того часу серйозно вплинули на стосунки закоханих: Марко мобілізували в армію та відправили воювати проти СРСР, де він відсидів три роки у полоні.

Весь цей час його вважали зниклим безвісти. Та Маріса дочекалася свого чоловіка – він зміг повернутися додому.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Фото Max Vadukul / Vanity Fair

За своє довге життя пара виховала трьох дітей. Вони подарували батькам ще шість внуків і трьох правнуків.

Цікаво 10 універсальних подарунків коханому на День Валентина: ви зможете насолодитись ними разом

Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Весь лютневий випуск Vanity Fair присвятили незвичним історіям кохання. Серед інших героїв: 19-річний Алессандро та 18-річна Пенелопа, які закохалися один в одного через переписку під час пандемії або зворушливий шлях пари, яка змогла завагітніти після 16 років спільного життя.