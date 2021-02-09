Подарунки на День Валентина можуть ощасливити не лише вашу другу половинку. Подаруйте коханому речі, які дозволять вам ще більше зблизитись та провести більше часу разом.

Пропонуємо вам добірку з 10 подарунків на День Валентина, які точно сподобаються вашому партнеру. Ви ці речі також полюбите, адже їх легко використовувати разом.

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Круглі пазли

Пазли – це завжди безпрограшний варіант та чудове заняття-антристрес для усієї родини, яке відволікає від буденних проблем. За карантин вам набридли звичайні пазли? Подаруйте йому небанальний варіант – популярні зараз круглі пазли і збирайте їх разом.

Весело проведіть час разом / Фото puzzleup_ua

Спорядження для походу

Ви із тих активних пар, які жодних вихідних не можуть всидіти вдома? Чудово, подаруйте йому новий намет або ж набір для походу з різноманітними інструментами. У будь-якому разі ці речі стануть у пригоді вам обом під час чергової подорожі.

Намет стане чудовим подарунком / Фото Pexels

Набір для спортивних занять вдома

Під час карантину багато хто призвичаївся тренуватись вдома. Подаруйте коханому набір для таких тренувань: гантелі, резинки, килимок для занять тощо. Заодно ви зможете займатись спортом і разом: поки він робить кілька підходів з гантелями, ви вправляєтесь з резинками!

Шкіряна бананка (або з екошкіри)

Шкіряні аксесуари пасують до будь-якого стилю, незалежно від статі. Шкіряна бананка буде хорошим доповненням до повсякденного одягу вашого коханого, а ви сміливо можете час від часу доповнювати нею свої образи: від легких суконь до брутальних джинсів.

Такі бананки можуть носити як жінки, так і чоловіки / Фото addstyle

Фотокнига

Це не звичайний альбом, де потрібно друкувати фото та вставляти їх у спеціальні кишеньки. Це ціла книга зі сторінками з цупкого картону, на яких вже надруковані ваші фото. Сервіси, які цим займаються, дозволяють вам самій розташувати спільні світлини у тому порядку, в якому захочете. Це буде чудовим спогадом для вас обох.

Ваші спогади завжди у вас під рукою / Фото minibook

Парфуми унісекс

В таких парфумах немає одного центрального елементу, за яким можна було би чітко сказати, для кого вони призначені. Ви не відчуєте вираженого квіткового аромату, як буває у жіночих парфумах, чи аромату тютюну, як буває у чоловічих. Користуйтесь такими парфумами разом – і вони по-справжньому об'єднають вашу пару.

Об'ємна карта на стіну

Така оригінальна прикраса на стіну виглядає креативніше, ніж звичайні плакати чи картини. А якщо ви живете разом, така річ милуватиме око вам обом.

Дерев'яна мапа – це красивий декор для вашої квартири / Фото enjoythewood

Фотомагніти

Невеликі магніти з зображенням ваших фото можна прикріпити на холодильник або ж на магнітну дошку у кімнаті. На відміну від альбому, ці світлини завжди будуть перед вами і нагадуватимуть про щасливі моменти вашого життя

Такими фото можна обвішати увесь холодильник / Фото yourmagnets

Сертифікат на майстер-клас

Зверніть увагу на його інтереси і придбайте 2 місця на майстер-клас, про який він давно мріяв. Це чудова можливість не тільки порадувати коханого, але й долучитись до його хобі, побачити його у новому амплуа, провести час разом.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Парні секс-іграшки

Попри те, що існує велика кількість чоловічих секс-іграшок, ми пропонуємо вам спробувати саме парні. Вони внесуть різноманіття у ваше інтимне життя, і їх можна використовувати як у парі так і наодинці. Іграшки на дистанційному управлінні, коли один партнер може керувати задоволенням іншого, або ж елегантні вібратори-прищіпки, які використовують безпосередньо під час сексу.

Парна іграшка we-vibe / Фото lovespace