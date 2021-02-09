Подарки на День Валентина могут осчастливить не только вашу вторую половинку. Подарите любимому вещи, которые позволят вам еще больше сблизиться и провести больше времени вместе.

Предлагаем вам подборку из 10 подарков на День Валентина, которые точно понравятся вашему партнеру. Вы эти вещи также полюбите, ведь их легко использовать вместе.

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Круглые пазлы

Пазлы – это всегда беспроигрышный вариант и отличное занятие-антристрес для всей семьи, которое отвлекает от будничных проблем. За карантин вам надоели обычные пазлы? Подарите ему небанальный вариант – популярные сейчас круглые пазлы и собирайте их вместе.

Весело проведите время вместе / Фото puzzleup_ua

Снаряжение для похода

Вы из тех активных пар, на выходных не могут усидеть дома? Прекрасно, подарите ему новую палатку или набор для похода с различными инструментами. В любом случае эти вещи пригодятся вам обоим во время очередного путешествия.

Палатка станет отличным подарком / Фото Pexels

Набор для спортивных занятий дома

Во время карантина многие привыкли тренироваться дома. Подарите любимому набор для таких тренировок: гантели, резинки, коврик для занятий и т.д. При этом вы сможете заниматься спортом и вместе: пока он делает несколько подходов с гантелями, вы справляетесь с резинками!

Кожаная бананка (или из экокожи)

Кожаные аксессуары подходят к любому стилю, независимо от пола. Кожаная бананка будет хорошим дополнением к повседневной одежде вашего любимого, а вы смело можете время от времени дополнять ею свои образы: от легких платьев до грубых джинсов.

Такие бананка могут носить как женщины, так и мужчины / Фото addstyle

Фотокнига

Это не обычный альбом, где нужно печатать фото и вставлять их в специальные кармашки. Это целая книга со страницами из плотного картона, на которых уже напечатаны ваши фото. Сервисы, которые этим занимаются, позволяют вам самой расположить общие фотографии в том порядке, в котором захотите. Это будет замечательным воспоминанием для вас обоих.

Ваши воспоминания всегда у вас под рукой / Фото minibook

Духи унисекс

В таких духах нет одного центрального элемента, по которому можно было бы четко сказать, для кого они предназначены. Вы не почувствуете выраженного цветочного аромата, как бывает в женских духах, или аромата табака, как бывает в мужских. Пользуйтесь такими духами вместе – и они по-настоящему объединят вашу пару.

Объемная карта на стену

Такое оригинальное украшение на стену выглядит креативнее, чем обычные плакаты или картины. А если вы живете вместе, такая вещь будет радовать глаз вам обоим.

Деревянная карта – это красивый декор для вашей квартиры / Фото enjoythewood

Фотомагниты

Небольшие магниты с изображением ваших фото можно прикрепить на холодильник или на магнитную доску в комнате. В отличие от альбома, эти фотографии всегда будут перед вами и напоминать о счастливых моментах вашей жизни

Такими фото можно обвешать весь холодильник / Фото yourmagnets

Сертификат на мастер-класс

Обратите внимание на его интересы и приобретите 2 места на мастер-класс, о котором он давно мечтал. Это прекрасная возможность не только порадовать любимого, но и приобщиться к его хобби, увидеть его в новом амплуа, провести время вместе.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Парные секс-игрушки

Несмотря на то, что существует большое количество мужских секс-игрушек, мы предлагаем вам попробовать именно парные. Они внесут разнообразие в вашу интимную жизнь, и их можно использовать как в паре так и в одиночку. Игрушки на дистанционном управлении, когда один партнер может управлять удовольствием другого, или же элегантные вибраторы-прищепки, которые используют непосредственно во время секса.

Парная игрушка we-vibe / Фото lovespace