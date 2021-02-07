15 красивых пар, которые доказывают, что настоящая любовь живет вечно: фото
Кто сказал, что любовь живет 3 года? Герои сегодняшней подборки опровергают эту фразу. Они доказывают, что настоящие чувства не гаснут через 20-30-40 лет, а становятся только крепче.
Источник: Reddit
Давайте насладимся подборкой фотографий влюбленных пар, которые сохранили свою любовь на протяжении всей жизни.
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Любовь, которая не угасает уже 59 лет
Фото komedidoom / Reddit
Пара воспроизвела свою свадебную фотографию на золотой годовщине брака
Фото wreave / Reddit
Целых 60 лет преданной любви
Фото tybisrider / Reddit
20 годовщина свадьбы – это уже серьезный юбилей
Фото wishusluck / Reddit
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Фото washington fapitals / Reddit
Вот это драйв через 37 лет!
Фото GanAiden / Reddit
Одно мгновение – и они уже прошли вместе 32 года
Фото unknown author / Reddit
Первое фото – день свадьбы, второе – 60-летие
Фото 60years / Reddit
Как быстро прошли годы...
Фото devilgatedrive / Reddit
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Фото buttabeens / Reddit
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Фото blastoff48 / Reddit
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