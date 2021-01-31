15 жизненных комиксов от израильского художника, которые показывают всю красоту семейной жизни
Йехуда Девир – талантливый художник из Израиля, который рисует очень трогательные комиксы о семейной жизни. Его забавными зарисовками наслаждаются миллионы людей со всего мира.
Источник: инстаграм Yehuda Devir
Мы подобрали 15 самых интересных иллюстраций от знаменитого художника. Поверьте – они вам точно понравятся. Ведь каждый попадал в те ситуации, которые изображает в своих комиксах Йехуда Девир.
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"Началась зима..."
Кажется, здесь все понятно без слов
Это просто классика
Женщина пугается, мужчина смеется
Зонтика на всех не хватит
Оно живое!
Такая у мужчин судьба...
"Я в тебя верю..."
"Окей, я готова! Скажи мне, за кого болеть"
"Сегодня без тренировок? Да?" – "Да!"
Быть мамой – это иногда тяжело
Упс...
Проблема, с которой сталкиваются все беременные женщины
Ну так удобнее!
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Доброе утро!
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