Нью-Йоркский фотограф Брук ДиДонато на своих фото превращает обыденные вещи в сюрреалистические сцены в пастельных тонах. Эти фотографии впечатляют и порой даже вызывают тревогу.

Источник: 24 канал

Для фото Брук ДиДонато вдохновляется Огайо, местом, в котором она родилась, выросла и начала свою карьеру. Она сформировала свой уникальный узнаваемый стиль, который трудно с кем-то перепутать. Свои работы она публикует на странице в инстаграме, где у нее уже более 200 тысяч подписчиков.

Читайте также: Художница рисует целые картины на обычных чайных пакетиках: впечатляющие иллюстрации

Она начала изучать фотожурналистике в Кентском государственном университете штата Огайо, однако быстро поняла, что способна на большее, рассказывают i-D. Поэтому начала делать автопортреты и делиться ими в интернете. Но только тогда, когда Брук переехала в Нью-Йорк, она начала понимать истинную ценность своего родного штата.

Одна из самых ценных вещей, которое дал мне Нью-Йорк – это новый взгляд на то, откуда я приехала,

– говорит фотограф

С тех пор Брук ДиДонато начали вдохновлять будничные сцены в родном штате, которые она пытается изобразить через призму своего взгляда.

В ее фото много природных мотивов: цветочные узоры, текстуры камни, песка, сухой травы и т.п., куда она органично вписывает человека.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

В то же время симметричность изображения, идеальные линии и часто неестественные позы людей могут даже пугать, заставить зрителя чувствовать себя некомфортно. Пастельные цвета на контрасте с этими сценами лишь подчеркивают сюрреалистичность сцен.