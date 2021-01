Американская художница Руби Сильвиус создает миниатюрные иллюстрации на необычном холсте – использованных чайных пакетиках. В ее арсенале есть пейзажи, портреты и целые сюжеты из обыденной жизни.

Источник: страница Руби Сильвиус в инстаграме.

Для талантливой американской художницы Руби Сильвиус чайные пакетики стали не просто мусором, который выбрасывают после первого использования, а настоящим вдохновением. Она начала создавать такие необычные картины еще в 2015 году и выкладывать их на своей странице в инстаграме.

Сейчас ее работы демонстрируют на международных выставках, в государственных и частных коллекциях.

С чего все началось

В 2015 году Руби в качестве эксперимента начала челендж "363 дня чая": она ежедневно брала использованный чайный пакетик, чтобы нарисовать на нем картину, отражающую ее эмоции или впечатления от этого дня. Это стало своеобразным визуальным дневником, на основе которого она в 2016 году издала книгу под названием "Визуальный журнал использованных чайных пакетиков" (Visual Journal on Used Tea Bag), а затем на свет появилась еще одна книга: "Восстановленное полотно: переосмысление знакомого "(Reclaimed Canvas: Reimagining the Familiar).

Руби не ограничивается каким-то одним стилем или сюжетом: она изображает людей в разных жизненных ситуациях, заснеженный мегаполис и нежные натюрморты, портреты и случайных прохожих, яркие цветы, животных или просто детали вещей, которые мы видим каждый день.

Заметная ее любовь к деталям и простым будничным вещам.

Художницы удается вместить натюрморты и мир живой природы на маленький чайных пакетиках!

Ей хорошо удаются портреты и изображения людей в различных ситуациях.

Covid-19 знайшов відображення і в роботах багатьох художників. Рубі – не виняток. Деякі зображення вона створює на актуальну зараз тематику.