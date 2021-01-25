Однотипные свадьбы с одинаковыми церемониями и четким соблюдение традиций уже постепенно отходят в прошлое. И помолвлены пары все чаще стремятся сделать день свадьбы в оригинальном стиле, от которого бы они двое получили настоящее удовольствие.

Компания "A practical wedding" на своей странице в инстаграме рассказывает о наиболее необычных свадьбах: невероятные локации, интересные, нетипичные для свадьбы образы и оригинальные сюжеты для этого особенного дня. Они дополняют свои сообщения историями пар, чтобы их читатели могли вдохновиться и убедиться: возможно воплотить любую странную идею свадьбы, которую вы только пожелаете.

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Свадебные фото в ванной точно удивят детей этой пары!

Необязательно устраивать гуляния на 300 человек: эта пара сделала уютную свадьбу только с ближайшими родными.

Венок из засушенных цветов и массивные округлые серьги – достаточно необычные аксессуары для образа невесты.

В компании также делятся полезной информацией о том, как сделать свадьбу мечты по-настоящему стильной и комфортной для пары, без лишних формальностей, неудобных костюмов и сложной организации.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Удобная стильная одежда и пикник с любимой готовой едой – лучшая свадьба только для двоих.

А это свадьба состоялась прямо на лесной поляне, поближе к природе. Листайте, чтобы увидеть больше красивых кадров.

Еще одна свадьба в очень расслабленном, легком стиле на природе. Только посмотрите на эту грубую, но такую впечатляющую арку из ветвей!

Даже в масках эти двое выглядят очень счастливыми!

В "A practical wedding" полностью отходят от формальностей, которые накладывали на пару какие-то обязательства, заставляли чувствовать себя неудобно или возлагать на свадьбу какие нереалистичные ожидания.

В нашей компании мы не называем людей молодоженами, мы не называем свадьбы идеальным днем ​​/ лучшим днем ​​в вашей жизни и используем местоимения, предусматривающие пол вашего партнера. Но вы найдете много любви и взаимодействия,

– пишут в "A practical wedding"

Даже хелловинский антураж может выглядеть очень романтично, если пара действительно счастлива.

Эта пара выглядит такой влюбленной и имеет свой особый стиль.

Если вам хочется, на свадьбу можно надеть даже настоящую корону.

Кто сказал, что праздновать 45-ю годовщину свадьбы нужно только дома за столом?

Цветы в бутылках, подвешенных на дереве – такого свадебного декора вы еще не видели.