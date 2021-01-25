Однотипні весілля з однаковими церемоніями та чітким дотримання традицій вже поступово відходять у І заручені пари все частіше прагнуть зробити день весілля в оригінальному стилі, від якого б вони двоє отримали справжнє задоволення.

Компанія "A practical wedding" на своїй сторінці в інстаграмі розповідає про найбільш незвичні весілля: неймовірні локації, цікаві, нетипові для весілля образи та оригінальні сюжети для цього особливого дня. Вони доповнюють свої дописи історіями пар, щоб їх читачі могли надихнутись та переконатись: можливо втілити будь-яку чудернацьку ідею весілля, яку ви тільки забажаєте.

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Весільні фото у ванній точно здивують дітей цієї пари!

Необов'язково влаштовувати гуляння на 300 осіб: ця пара зробила затишне весілля лише з найближчими рідними.

Вінок із засушених квітів та масивні округлі сережки – досить незвичні аксесуари для образу нареченої.

У компанії також діляться корисною інформацією про те, як зробити весілля мрії по-справжньому стильним та комфортним для наречених, без зайвих формальностей, незручних костюмів та складної організації.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Зручний стильний одяг та пікнік з улюбленою готовою їжею – найкраще весілля тільки для двох.

А це весілля відбулось прямісінько на лісовій галявині, ближче до природи. Гортайте, щоб побачити більше красивих кадрів.

Ще одне весілля у дуже розслабленому, легкому стилі на природі. Лише погляньте на цю грубу, але таку дивовижну арку з гілок!

Навіть у масках ці двоє виглядають надзвичайно щасливими!

У "A practical wedding" повністю відходять від формальностей, які накладали на наречених якісь зобов'язання, змушували почуватись незручно чи покладати на весілля якісь нереалістичні очікування.

У нашій компанії ми не називаємо людей нареченими, ми не називаємо весілля ідеальним днем ​​/ найкращим днем ​​у вашому житті та використовуємо займенники, що передбачають стать вашого партнера. Але ви знайдете багато любові та взаємодії,

– пишуть у "A practical wedding"

Навіть гелловінський антураж може виглядати дуже романтично, якщо пара дійсно щаслива.

Ця пара виглядає такою закоханою та має свій особливий стиль.

Якщо вам хочеться, на власне весілля ви можете одягнути навіть справжню корону.

Хто сказав, що святкувати 45-ту річницю весілля потрібно лише вдома за столом?

Квіти у пляшках, підвішених на дереві – такого весільного декору ви ще не бачили.