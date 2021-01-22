2-летняя Майя родилась с редкой генетической болезнью, из-за чего одна прядь в ее коричневых волосах - полностью белое. В сети девочку уже сравнивают с культовыми персонажами: Круэлла и Анной из "Холодного сердца".

Девочка родилась в бразильском городе Джерикоакоара в ноябре 2018 года. Как ни странно, но для ее матери, 42-летней Талиты Юсеф Азиз Виейры, такая аномалия дочери совсем не стала неожиданностью, сообщает Daily Mail.

Читайте также: Новорожденные в костюмах Шерлока Холмса и Йоды: фотограф делает трогательные снимки младенцев

Сама женщина родилась с такой же особенностью: некоторые участки кожи головы и волос у нее светлее других. Все из-за редкой генетической болезни под названием пиебалдизм.

Что нужно знать о пиебалдизме

Другими словами это – частичный альбинизм, отсутствие пигмента на отдельных участках тела: коже живота, нижних конечностей или прядях волос.

Это передается по наследству: мать Талиты, ее дедушка, двоюродные братья и тетя – также владельцы такого уникального волос. Неудивительно, что и Майе досталась необычная внешность

Так Майя выглядела при рождении / Фото @talytayoussef

Настоящее маленькое чудо / Фото @talytayoussef

Талита признается, что в подростковом возрасте очень стеснялась того, что не похожа на своих сверстников, и даже пыталась скрыть светлые пряди по темными волосами. Ей казалось, что все ее осуждают. Со временем женщина поняла, что другие видят красоту в различиях.

Я пыталась скрыть свое белые волосы, пока мне не выполнилось 20, переживала, что люди будут травить меня. Вскоре я поняла, что я уникальна. Я хочу подать этот пример Майе. Люди всегда останавливают нас, чтобы сказать, насколько она особенная,

– признается Талита

Сейчас женщина радуется, что имеет такую ​​особенность / Фото @talytayoussef

Ей так идут ее белые пряди / Фото @talytayoussef

Когда она забеременела, то ожидала, что ребенок также будет иметь эту болезнь, поэтому и не удивилась, встретившись впервые с Майей. А вот чего она не ожидала, так это предложений от фотографов и популярности в Интернете. Восхищенные пользователи взялись сравнивать девочку с Круэллой из мультфильма "101 далматинец" и Шельмой из комиксов о людях-икс. Тогда Талита решила воплотить это в жизнь.

Если бы знаменитая Круэлла имела дочь / Фото @talytayoussef

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Фотосессия в образе Шельмы / Фото @talytayoussef

Талита с мужем учат дочь любить себя и принимать все свои особенности.

Нам не нужно быть одинаковыми, чтобы быть красивыми,

– говорит мать Майи