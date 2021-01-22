Дівчинка, що народилась із сивим волоссям, переодягається у діснеївських лиходіїв: чарівні фото
2-річна Мая народилась з рідкісною генетичною хворобою, через що одне пасмо у її коричневому волоссі - повністю біле. В мережі дівчинку вже порівнюють з культовими персонажами: Круеллою та Анною з "Крижаного серця".
Дівчинка народилась у бразильському місті Джерікоакоара у листопаді 2018 року. Як не дивно, але для її мати, 42-річної Таліти Юсеф Азіз Віейри, така аномалія доньки зовсім не стала несподіванкою, повідомляє Daily Mail.
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Сама жінка народилась з такою ж особливістю: деякі ділянки шкіри голови та волосся у неї світліші за інші. Все через рідкісну генетичну хворобу під назвою пієбалдизм.
Що потрібно знати про пієбалдизм
Іншими словами це – частковий альбінізм, відсутність пігменту на окремих ділянках тіла: шкірі живота, нижніх кінцівок або пасмами волосся.
Це передається спадково: мати Таліти, її дідусь, двоюрідні брати та тітка – також власники такого унікального волосся. Не дивно, що й Маї дісталась незвичайна зовнішність.
Так Мая виглядала при народженні / Фото @talytayoussef
Справжнє маленьке диво / Фото @talytayoussef
Таліта зізнається, що у підлітковому віці дуже соромилась того, що не схожа на своїх ровесників і навіть намагалась сховати світлі пасма за темним волоссям. Їй здавалось, що усі її засуджуватимуть. З часом жінка зрозуміла, що інші бачать красу у відмінностях.
Я намагалась приховати своє біле волосся до двадцятих років, переживала, що люди будуть цькувати мене. Незабаром я зрозуміла, що я унікальна. Я хочу подати цей приклад для Маї. Люди завжди зупиняють нас, щоб сказати, наскільки вона особлива,
– зізнається Таліта
Зараз жінка радіє, що має таку особливість / Фото @talytayoussef
Їй так пасують її білі пасма / Фото @talytayoussef
Коли вона завагітніла, то очікувала, що дитина також матиме цю хворобу, тому й не здивувалась, зустрівшись вперше з Маєю. А от чого вона не очікувала, так це пропозицій від фотографів та популярності в Інтернеті. Захоплені користувачі взялись порівнювати дівчинку з Круеллою з мультфільму "101 далматинець" та Шельмою з коміксів про людей-ікс. Тоді Таліта вирішила втілити це у життя.
Якби знаменита Круелла мала доньку / Фото @talytayoussef
Фотосесія в образі Шельми / Фото @talytayoussef
Таліта з чоловіком вчать донечку любити себе та приймати усі свої особливості.
Нам не потрібно бути однаковими, щоб бути красивими,
– каже мати Маї
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