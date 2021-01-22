2-річна Мая народилась з рідкісною генетичною хворобою, через що одне пасмо у її коричневому волоссі - повністю біле. В мережі дівчинку вже порівнюють з культовими персонажами: Круеллою та Анною з "Крижаного серця".

Дівчинка народилась у бразильському місті Джерікоакоара у листопаді 2018 року. Як не дивно, але для її мати, 42-річної Таліти Юсеф Азіз Віейри, така аномалія доньки зовсім не стала несподіванкою, повідомляє Daily Mail.

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Сама жінка народилась з такою ж особливістю: деякі ділянки шкіри голови та волосся у неї світліші за інші. Все через рідкісну генетичну хворобу під назвою пієбалдизм.

Що потрібно знати про пієбалдизм

Іншими словами це – частковий альбінізм, відсутність пігменту на окремих ділянках тіла: шкірі живота, нижніх кінцівок або пасмами волосся.

Це передається спадково: мати Таліти, її дідусь, двоюрідні брати та тітка – також власники такого унікального волосся. Не дивно, що й Маї дісталась незвичайна зовнішність.

Так Мая виглядала при народженні / Фото @talytayoussef

Справжнє маленьке диво / Фото @talytayoussef

Таліта зізнається, що у підлітковому віці дуже соромилась того, що не схожа на своїх ровесників і навіть намагалась сховати світлі пасма за темним волоссям. Їй здавалось, що усі її засуджуватимуть. З часом жінка зрозуміла, що інші бачать красу у відмінностях.

Я намагалась приховати своє біле волосся до двадцятих років, переживала, що люди будуть цькувати мене. Незабаром я зрозуміла, що я унікальна. Я хочу подати цей приклад для Маї. Люди завжди зупиняють нас, щоб сказати, наскільки вона особлива,

– зізнається Таліта

Зараз жінка радіє, що має таку особливість / Фото @talytayoussef

Їй так пасують її білі пасма / Фото @talytayoussef

Коли вона завагітніла, то очікувала, що дитина також матиме цю хворобу, тому й не здивувалась, зустрівшись вперше з Маєю. А от чого вона не очікувала, так це пропозицій від фотографів та популярності в Інтернеті. Захоплені користувачі взялись порівнювати дівчинку з Круеллою з мультфільму "101 далматинець" та Шельмою з коміксів про людей-ікс. Тоді Таліта вирішила втілити це у життя.

Якби знаменита Круелла мала доньку / Фото @talytayoussef

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Фотосесія в образі Шельми / Фото @talytayoussef

Таліта з чоловіком вчать донечку любити себе та приймати усі свої особливості.

Нам не потрібно бути однаковими, щоб бути красивими,

– каже мати Маї