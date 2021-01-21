Американка Ліндсі Уолдерн спеціалізується на зйомці новонароджених. Малюки на її фото постають у незвичних образах, які вона добирає спеціально для кожного немовляти. Виходять надзвичайно чуттєві світлини, які кожна родина хотіла б мати у своєму фотоальбомі.

Перші кілька місяців після народження – це особливий період, який таки швидко минає. А хочеться закарбувати його у пам'яті назавжди. Фотографиня Ліндсі Уолдерн, мати трьох дітей з Техасу, вже кілька років створює незвичайні зворушливі фото новонароджених та ділиться з ними у своєму інстаграмі.

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Вона зустрічається з кожною родиною напередодні фотосесії та індивідуально обговорює деталі: добирає костюми з тисячі образів у її арсеналі, аксесуари та декорації.

Дівчинка в образі Белль з мультфільму "Красуня і Чудовисько" / Фото @lindsaywaldenphotography

Ця мила лисичка може підкорити серце кожного / Фото @lindsaywaldenphotography

Фотографиня вважає, що кожна родина має власний стиль, тому й фото малюків виходять щоразу оригінальні та неповторні.

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До прикладу, мати цього малюка працює у Старбаксі, звідси й натхнення для подібного фото. Лише уявіть, з яким задоволенням та приємним здивуванням цей хлопчик майбутньому переглядатиме ці фото.

Незвичайний працівник Старбаксу / Фото @lindsaywaldenphotography

А в цій родині песик є ще одним членом сім'ї, який також має право на фото з малюком.

Схоже, вони стали друзями / Фото @lindsaywaldenphotography

Ще один цікавий образ для новонародженого. Схоже, батьки цього малюка є палкими фанатами Гаррі Поттера.

Усі атрибути культової історії про Гаррі Поттера на місці / Фото @lindsaywaldenphotography

Фотографиня вважає, що такі фото повинна мати кожна родина, аби пам'ять про цей чарівний період залишилась на все життя.

Моя філософія як фотографа полягає в тому, що нам насправді не потрібні 50 посередніх зображень нашої дитини. Ми хочемо мати 10-15 фото, які будуть нас вражати та викликати сльози на очах. Це ідеальні образи, які ви будете плекати поколіннями,

– говорить Ліндсі

Найкращі Шерлок Голмс та доктор Ватсон, яких тільки можна було уявити/ Фото @lindsaywaldenphotography

Наймиліший Санта у світі / Фото @lindsaywaldenphotography

На цьому фото справжній ковбой / Фото @lindsaywaldenphotography

Ще один ковбой – щоправда, вже з мультфільму "Історія іграшок" / Фото @lindsaywaldenphotography