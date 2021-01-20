Автономна сенсорна меридіональна реакція (ASMR) – це феномен, природа якого досі залишається незрозумілою та не має наукового пояснення. АСМР-відчуття можуть бути викликані специфічними слуховими або зоровими стимулами. Тому пропонуємо вам добірку різних ASMR-відео.

Хтось обожнює спостерігати, як їсть людина або слухати, як тріщить мило при нарізані. Декого взагалі приваблює стукання нігтями по дереву чи іншим предметах, пише Life24.

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Що таке ASMR?

АСМР розшифровується як автономна сенсорна меридіональна реакція. Цей феномен характеризується приємними нетривалими відчуттями поколювання в потилиці, що поширюється у вигляді мурашок по шкірі шиї та спині.

Попри те, що феномен в наукових колах не дуже відомий, безліч людей щодня переглядають контент з АСМР.

Коли люди дивляться такі відео, то вони відчувають:

заспокоєння;

розслаблення;

АСМР-насолоду.

Крім того, ці відео допомагають їм впоратися з тривогою, панічними атаками, розслабитися та заснути.

Добірка заспокійливих відео

Білочка, якій дуже смакує

АСМР від черепашки

Черепашці на відео дуже смакує гарбуз!

АСМР від Піцатору

Сенегальський галаго, на ім'я Піцатору, дуже любить печиво.

Кролики та полуничка

Харчова сода та блискітки

Коктейль від котика в стилі АСМР

У стилі АСМР вигадливі опікуни тваринок знімають й процес створення коктейлів.

Слайм і АСМР

Морські свинки просто створенні для АСМР

Хом'ячки теж не відстають