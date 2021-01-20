Кошачье, хомячье и даже ASMR от черепахи: подборка различных кайфовых видео
Автономная сенсорная меридиональная реакция (ASMR) - это феномен, природа которого до сих пор остается непонятной и не имеет научного объяснения. АСМР-ощущения могут быть вызваны специфическими слуховыми или зрительными стимулами. Поэтому предлагаем вам подборку различных ASMR-видео.
Кто-то обожает наблюдать, как ест человек или слушать, как трещит мыло при нарезании. Некоторых вообще привлекает стучание ногтями по дереву или другим предметам, пишет Life24.
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Что такое ASMR?
АСМР расшифровывается как автономная сенсорная меридиональная реакция. Этот феномен характеризуется приятными непродолжительными ощущениями покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек по коже шеи и спине.
Несмотря на то, что феномен в научных кругах не очень известен, множество людей ежедневно просматривают контент из АСМР.
Когда люди смотрят такие видео, то они чувствуют:
- успокоение;
- расслабление;
- АСМР-наслаждение.
Кроме того, эти видео помогают им справиться с тревогой, паническими атаками, расслабиться и заснуть.
Подборка успокаивающих видео
Белочка, которой очень вкусно
АСМР от черепашки
Черепашке на видео очень нравится тыква!
АСМР от Пиццатора
Сенегальский галаго, по имени Пиццатор, очень любит печенье.
Кролики и клубничка
Пищевая сода и блестки
Коктейль от котика в стиле АСМР
В стиле АСМР затейливые опекуны животных снимают и процесс создания коктейлей.
Слайм и АСМР
Морские свинки просто созданы для АСМР
Хомячки тоже не отстают
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