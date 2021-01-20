Автономная сенсорная меридиональная реакция (ASMR) - это феномен, природа которого до сих пор остается непонятной и не имеет научного объяснения. АСМР-ощущения могут быть вызваны специфическими слуховыми или зрительными стимулами. Поэтому предлагаем вам подборку различных ASMR-видео.

Кто-то обожает наблюдать, как ест человек или слушать, как трещит мыло при нарезании. Некоторых вообще привлекает стучание ногтями по дереву или другим предметам, пишет Life24.

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Что такое ASMR?

АСМР расшифровывается как автономная сенсорная меридиональная реакция. Этот феномен характеризуется приятными непродолжительными ощущениями покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек по коже шеи и спине.

Несмотря на то, что феномен в научных кругах не очень известен, множество людей ежедневно просматривают контент из АСМР.

Когда люди смотрят такие видео, то они чувствуют:

успокоение;

расслабление;

АСМР-наслаждение.

Кроме того, эти видео помогают им справиться с тревогой, паническими атаками, расслабиться и заснуть.

Подборка успокаивающих видео

Белочка, которой очень вкусно

АСМР от черепашки

Черепашке на видео очень нравится тыква!

АСМР от Пиццатора

Сенегальский галаго, по имени Пиццатор, очень любит печенье.

Кролики и клубничка

Пищевая сода и блестки

Коктейль от котика в стиле АСМР

В стиле АСМР затейливые опекуны животных снимают и процесс создания коктейлей.

Слайм и АСМР

Морские свинки просто созданы для АСМР

Хомячки тоже не отстают