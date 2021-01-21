Американка Линдси Уолдерн специализируется на съемке новорожденных. Малыши на ее фото появляются в необычных образах, которые она выбирает специально для каждого младенца. Выходят чрезвычайно чувствительные фотографии, которые каждая семья хотела бы иметь в своем фотоальбоме.

Первые несколько месяцев после рождения – это особенный период, который так быстро проходит. А хочется запечатлеть его в памяти навсегда. Фотограф Линдси Уолдерн, мать троих детей из Техаса, уже несколько лет создает необычные трогательные фото новорожденных и делится с ними в своем инстаграме.

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Она встречается с каждой семьей накануне фотосессии и индивидуально обсуждает детали: подбирает костюмы из тысячи образов в ее арсенале, аксессуары и украшения.

Девочка в образе Белль из мультфильма "Красавица и Чудовище" / Фото @lindsaywaldenphotography

Эта милая лисичка может покорить сердце каждого / Фото @lindsaywaldenphotography

Фотограф считает, что у каждой семьи есть собственный стиль, поэтому и фото малышей выходят каждый раз оригинальные и неповторимые.

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Например, мать этого малыша работает в Старбакс, отсюда и вдохновения для подобного фото. Только представьте, с каким удовольствием и приятным удивлением этот мальчик в будущем будет пересматривать эти фото.

Необычный работник Старбакс / Фото @lindsaywaldenphotography

А в этой семье собака – это еще один член семьи, который также имеет право на фото с малышом.

Похоже, они стали друзьями / Фото @lindsaywaldenphotography

Еще один интересный образ для новорожденного. Похоже, родители этого малыша являются страстными фанатами Гарри Поттера.

Все атрибуты культовой истории о Гарри Поттере на месте / Фото @lindsaywaldenphotography

Фотограф считает, что такие снимки должна иметь каждая семья, чтобы память об этом волшебном периоде осталась на всю жизнь.

Моя философия как фотографа заключается в том, что нам на самом деле не нужны 50 посредственных изображений нашего ребенка. Мы хотим иметь 10-15 фото, которые будут нас поражать и вызывать слезы на глазах. Это идеальные образы, которые вы будете лелеять поколениями,

– говорит Линдси

Лучшие Шерлок Холмс и доктор Ватсон, которых только можно было представить / Фото @lindsaywaldenphotography

Самый милый Санта в мире / Фото @lindsaywaldenphotography

На этом фото настоящий ковбой / Фото @lindsaywaldenphotography

Еще один ковбой – правда, уже из мультфильма "История игрушек" / Фото @lindsaywaldenphotography