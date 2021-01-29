Нью-Йоркська фотографиня Брук ДіДонато на своїх фото перетворює буденні речі на сюрреалістичні сцени у пастельних тонах. Ці світлини вражають і часом навіть викликають тривогу.

Джерело: 24 канал

Для фото Брук ДіДонато надихається Огайо, місцем, у якому вона народилась, виросла і почала свою кар'єру. Вона сформувала свій унікальний впізнаваний стиль, який важко з кимось переплутати. Свої роботи вона публікує на сторінці в інстаграмі, де у неї вже понад 200 тисяч підписників.

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Вона почала вивчати фотожурналістику у Кентському державному університеті штату Огайо, проте швидко зрозуміла, що здатна на більше, розповідають i-D. Тому почала робити автопортрети та ділитись ними в інтернеті. Проте лише тоді, коли Брук переїхала до Нью-Йорку, вона почала розуміти справжню цінність свого рідного штату.

Одна з найцінніших речей, яке дав мені Нью-Йорк, – це новий погляд на те, звідки я приїхала,

– каже фотографиня

З тих пір Брук ДіДонато почали надихати буденні сцени у рідному штаті, які вона намагається зобразити через призму свого погляду.

У її фото багато природних мотивів: квіткові візерунки, текстури каміння, піску, сухої трави тощо, куди вона органічно вписує людину.

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Водночас симетричність зображення, ідеальні лінії та часто неприродні пози людей можуть навіть лякати, змусити глядача почувати себе некомфортно. Пастельні кольори на контрасті з цими сценами лише підкреслюють сюрреалістичність сцен.