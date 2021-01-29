Фографиня створює сюрреалістичні фото, які ламають мозок: ефектні і таємничі світлини
Нью-Йоркська фотографиня Брук ДіДонато на своїх фото перетворює буденні речі на сюрреалістичні сцени у пастельних тонах. Ці світлини вражають і часом навіть викликають тривогу.
Джерело: 24 канал
Для фото Брук ДіДонато надихається Огайо, місцем, у якому вона народилась, виросла і почала свою кар'єру. Вона сформувала свій унікальний впізнаваний стиль, який важко з кимось переплутати. Свої роботи вона публікує на сторінці в інстаграмі, де у неї вже понад 200 тисяч підписників.
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Вона почала вивчати фотожурналістику у Кентському державному університеті штату Огайо, проте швидко зрозуміла, що здатна на більше, розповідають i-D. Тому почала робити автопортрети та ділитись ними в інтернеті. Проте лише тоді, коли Брук переїхала до Нью-Йорку, вона почала розуміти справжню цінність свого рідного штату.
Одна з найцінніших речей, яке дав мені Нью-Йорк, – це новий погляд на те, звідки я приїхала,
– каже фотографиня
З тих пір Брук ДіДонато почали надихати буденні сцени у рідному штаті, які вона намагається зобразити через призму свого погляду.
У її фото багато природних мотивів: квіткові візерунки, текстури каміння, піску, сухої трави тощо, куди вона органічно вписує людину.
Водночас симетричність зображення, ідеальні лінії та часто неприродні пози людей можуть навіть лякати, змусити глядача почувати себе некомфортно. Пастельні кольори на контрасті з цими сценами лише підкреслюють сюрреалістичність сцен.
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