Что подарить на свидание: 10 недорогих вещей, которые понравятся всем
Собираетесь на свидание? Не забудьте удивить любимого человека красивым подарочком. Это же так приятно – порадовать вторую половинку, когда она этого не ожидает.
Источник: 24 канал
Мы подобрали для вас 10 прикольных безделушек, которые можно подарить во время свидания. Поверьте, они всегда пригодятся.
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Забавные носочки
Носки – это практично и вовсе не скучно. Ведь можно найти варианты с абсолютно фантастическими рисунками или надписями. Если не знаете, какие приобрести, то выбирайте носки с котиками. Потому что пушистики – это всегда прекрасно.
Дизайн таких носков может быть очень смешным / Фото Buzzfeed
Кофе или чай
А лучше все сразу. Зимой так хочется чего-то ароматного и вкусного. Поэтому кофе или чай – это просто беспроигрышное решение.
Удивите любимого человека прекрасным чаем или кофе / Фото Youtube
Бутылочку прекрасного вина
О да! Кажется, вино просто создано для того, чтобы наслаждаться им во время свиданий. Узнайте о предпочтениях вашей второй половинки и удивите ее замечательным подарком.
Милая подушечка
Подушечка всегда будет рядом с любимым человеком дома: во время сна, просмотра фильмов, чтения книг или просто лежания на кровати.
Подушечка – отличный подарок на свидание / Фото Pinterest
Баночка с вкусностями
Сладости – это всегда прекрасно. Вы можете подготовить небольшую баночку и заполнить ее теми вкусностями, которые очень любит вторая половинка. Кладите сюда все: конфетки, рафаэлки и даже шоколад.
Это красиво и очень креативно / Фото Pinterest
Планер
Такие небольшие блокнотики – отличный вариант, чтобы записывать свои замыслы, идеи, планы и другие важные мысли. Они всегда пригодятся как любимому, так и любимой.
Пример финансового планера / Фото Pinterest
Плед
Небольшой пледик поможет согреться в любое время года. Они недорогие, приятные на ощупь и очень практичны.
Плед – это всегда отличная идея / Фото Freepik
Ароматические свечи
Не сомневайтесь – это крутой подарок. Они помогут создать уютную атмосферу во время романтического ужина. Определитесь со вкусом – здесь их очень много: ваниль, роза, клубника, яблоки, корица и т.п.
Вы любите ароматические свечи? / Фото Pixabay
Кружка из собственным принтом
Действительно, обычная чашка – это довольно банально. Но если вы дополните ее собственным принтом – подарок становится значительно интереснее. Это может быть совместная фотография, шуточный надпись или даже ваш любимый мем.
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Книга
Выясните, что ваша вторая половинка давно хотела прочитать. Но если не знаете, что приобрести – не проблема. Вот список книг, которые обязательно понравятся вашему любимому человеку.
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