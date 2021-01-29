Собираетесь на свидание? Не забудьте удивить любимого человека красивым подарочком. Это же так приятно – порадовать вторую половинку, когда она этого не ожидает.

Источник: 24 канал

Мы подобрали для вас 10 прикольных безделушек, которые можно подарить во время свидания. Поверьте, они всегда пригодятся.

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Забавные носочки

Носки – это практично и вовсе не скучно. Ведь можно найти варианты с абсолютно фантастическими рисунками или надписями. Если не знаете, какие приобрести, то выбирайте носки с котиками. Потому что пушистики – это всегда прекрасно.

Дизайн таких носков может быть очень смешным / Фото Buzzfeed

Кофе или чай

А лучше все сразу. Зимой так хочется чего-то ароматного и вкусного. Поэтому кофе или чай – это просто беспроигрышное решение.

Удивите любимого человека прекрасным чаем или кофе / Фото Youtube

Бутылочку прекрасного вина

О да! Кажется, вино просто создано для того, чтобы наслаждаться им во время свиданий. Узнайте о предпочтениях вашей второй половинки и удивите ее замечательным подарком.

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Милая подушечка

Подушечка всегда будет рядом с любимым человеком дома: во время сна, просмотра фильмов, чтения книг или просто лежания на кровати.

Подушечка – отличный подарок на свидание / Фото Pinterest

Баночка с вкусностями

Сладости – это всегда прекрасно. Вы можете подготовить небольшую баночку и заполнить ее теми вкусностями, которые очень любит вторая половинка. Кладите сюда все: конфетки, рафаэлки и даже шоколад.

Это красиво и очень креативно / Фото Pinterest

Планер

Такие небольшие блокнотики – отличный вариант, чтобы записывать свои замыслы, идеи, планы и другие важные мысли. Они всегда пригодятся как любимому, так и любимой.

Пример финансового планера / Фото Pinterest

Плед

Небольшой пледик поможет согреться в любое время года. Они недорогие, приятные на ощупь и очень практичны.

Плед – это всегда отличная идея / Фото Freepik

Ароматические свечи

Не сомневайтесь – это крутой подарок. Они помогут создать уютную атмосферу во время романтического ужина. Определитесь со вкусом – здесь их очень много: ваниль, роза, клубника, яблоки, корица и т.п.

Вы любите ароматические свечи? / Фото Pixabay

Кружка из собственным принтом

Действительно, обычная чашка – это довольно банально. Но если вы дополните ее собственным принтом – подарок становится значительно интереснее. Это может быть совместная фотография, шуточный надпись или даже ваш любимый мем.

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Книга

Выясните, что ваша вторая половинка давно хотела прочитать. Но если не знаете, что приобрести – не проблема. Вот список книг, которые обязательно понравятся вашему любимому человеку.

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