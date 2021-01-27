Даже если у вас разные интересы, есть занятия, которые вам интересно будет попробовать вместе. Общее хобби поможет лучше узнать друг друга паре, которая только начала свои встречаться, и разнообразит отношения влюбленных, которые уже не первый год вместе.

Источник: 24 канал

Общее хобби заставит вас по-новому взглянуть на своего партнера и даже внести искру в отношениях, которые увязли в рутине. Попробуйте одно из занятий, которые мы предлагаем в нашем списке, и насладитесь компанией друг друга.

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Пойти на танцы

Танцы – это особый чувственный вид связи, близкий физический контакт и море новых эмоций. Попробуйте страстное танго, бачата или сальсу. Ни один из вас не умеет танцевать? Тем лучше: вы оба будете чувствовать себя в равных условиях. Не воспринимайте это как серьезную задачу, просто наслаждайтесь новыми для вас обоих условиями, забавными ситуациями и успехами друг друга.

Это шанс для вас стать ближе физически и эмоционально / Фото Pexels

Изучать новый язык

Это одновременно сложное и невероятно интересная задача. Вы сможете вместе погрузиться в новую для вас культуру: смотрите фильмы и видео с субтитрами, изучайте новые слова и практикуйте устную речь, обсуждая интересные темы. Вам не будет неловко друг перед другом, ведь вы одинаково плохо знаете этот язык.

Заняться спортом

Вместе выходить на утреннюю пробежку, ходить в зал или бассейн, кататься на скейте – это всегда мощный заряд энергии и мотивации. Сложнее пропустить занятия, если под боком человек, который тоже занимается, верно? Не ставьте себе целью побить рекорды или накачать пресс, отнеситесь к этому как к общей развлечения.

Спорт – это хороший вариант для сближения / Фото Pexels

Вести вместе блог

Попробуйте вместе снимать смешные видео в ток-ток или делать оригинальные фото в инстаграм. Это веселое занятие откроет совершенно другую, креативную сторону вашего партнера. Даже если блог не станет вашим постоянным занятием, однако точно будет для вас обоих интересным опытом.

Окунитесь в новый жанр фильмов

Наверное, просмотр фильмов – самое распространенное занятие для современной пары. Однако попробуйте отнестись к фильмам не как к ленивому развлечению: выберите жанр, о котором вы ничего не знаете, и возьмитесь его исследовать. Довольно интересно расширять кругозор и вместе погружаться, к примеру, в артхаусное кино, читать разборы фильмов, изучать новую терминологию, обсуждать это со своей второй половинкой.

Изучайте мир кино вместе / Фото Pexels

Ходить в походы

Стоит проверить друг друга в необычных условиях – и походы это лучшая вещь для этого. Собирайте рюкзаки, планируйте маршрут на несколько дней и выходите из своей зоны комфорта. Вы сможете вместе исследовать новую местность, насладиться красотой природы и, конечно же, преодолевать трудности в виде разжигания костра, приготовление пищи на костре, разложения палатки и поиска воды. Зато потом вы будете вспоминать это все с улыбкой!

Походы в горы - это настоящая проверка на прочность для пары / Фото Pexels

Собирайте пазлы

Может показаться, что это немного старомодное занятие, однако пазлы никогда не теряли своей актуальности. Проведите вместе спокойный вечер за этим медитативным занятием в компании дорогого вам человека и бокала любимого вина. Сбор больших сложных пазлов не только заставляет мозг лучше работать, но и прекрасно объединяет.

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Играть в компьютерные игры

Это хороший способ разрядиться после работы и дать волю своим эмоциям. Ищите интересные парные игры на ваш вкус и устраивайте домашние соревнования. Не переживайте, что такие игры могут сделать из вас соперников: это только добавит перчинки в отношения и заставит переживать новые эмоции.

Игры станут прекрасным домашним развлечением / Фото Pexels

Читайте одни книги

Договоритесь прочитать одну книгу за определенный промежуток времени и обсуждайте вместе сюжет, переживайте за героев, предполагайте, чем может закончиться история. Это хороший способ найти новые темы для разговоров и узнать взгляды партнера на различные ситуации.

Посвятите время совместному чтению книг / Фото Pexels

Или читайте друг друга вечером вслух. Позвольте партнеру самому определять темп, интонации и акценты в тексте – и это превратится в очень интимное и уютное для вас обоих занятия.

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Приготовить что-то вместе

Пусть обычный ужин превратится в романтическое приключение для вас обоих. Наряжайтесь в оригинальные фартуки и приготовьте какую-то незнакомую для вас обоих блюдо из кухни народов мира. Или устройте соревнование: кто быстрее приготовит ваше любимое блюдо. В любом случае не расстраивайтесь, если что-то не получится. Воспринимайте это как веселое развлечение и дайте волю своей фантазии.