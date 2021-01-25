Зізнаймося, дитячі книги - не тільки для дітей. Чим старші ми стаємо, тим більше нових підтекстів можемо побачити у знайомих історіях з дитинства. Тому варто віднайти на книжкових полицях улюблені дитячі книги та поринути у цей казковий світ.

Джерело: Life24

Ми підібрали для вас 7 відомих дитячих книг, які ви точно читали у юному віці. Повірте, зараз вони вам відкриються зовсім з іншого боку.

Читайте також: Як навчитись читати по 100 книг на рік: 7 корисних рекомендацій, щоб опанувати швидкочитання

Країна Мумі-тролів, Туве Янссон

Наймиліша серія книг про чарівних істот / Фото Видавництво Старого Лева

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Чому варто її читати: фінська письменниця створила дивовижний, неймовірно затишний світ, у який дуже легко втекти від робочих буднів. Головні герої подорожують, п'ють каву, борються з негодою та роздумують про життя. Вони схожі на старих друзів, які час від часу заїжджають у гості на приємну розмову. Тут багато простих, але таких важливих істин про самопізнання, дружбу, родину та всесильне добро, про які не варто забувати.

Таємний сад, Френсіс Бернет

Вічна книга про те, що любов перемагає усі негаразди / Фото yakaboo

Видавництво: Махаон-Україна

Чому варто її читати: це зворушлива історія про дівчинку, яка у ранньому віці втратила своїх батьків. Через це вона образилась на увесь світ і більше не бачила нічого хорошого навколо себе. Проте двері у Таємний сад та нова дружба з таким же покинутим хлопчиком змусили її знову віднайти радість у цьому житті та поділитись нею з іншими. Це дуже красива та надихаюча історія, яка нікого не залишить байдужим.

Незнайко на Місяці, Микола Носов

Дитяча історія, де постають дуже дорослі питання про наше суспільство / Фото yakaboo

Видавництво: Махаон-Україна

Чому варто її читати: це третя частина знаменитої серії Миколи Носова про Незнайку. Цього разу він з друзями відправляється у космічну подорож на Місяць. Хоч у дитинстві ця книга сприймалась як весела казка, проте у старшому віці легко помітити, що автор створив історію-антиутопію, де є місце і економічним питанням, і політичній плутанині і навіть проблемі цензури! Не вірите? Перечитайте твір, щоб переконатись.

Гаррі Поттер, Джоан Роулінг

Культова серія про найвідомішого чарівника у світі / Фото ababahalamaha

Видавництво: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Чому варто її читати: звісно ж, серія про знаменитого на весь світ Хлопчика-Що-Вижив. На цій історії виросло ціле покоління дітей, та й сьогодні культові книги не втрачають своєї актуальності. Мама Ро до деталей продумала чарівний світ, до якого хочеться повертатись знову й знову. Тут повно не тільки магії, пригод та заклинань, а й справжньої дружби, кохання, добра та величезної сміливості. Ці книги для будь-якого віку, адже читаючи книги, ви немов ростете разом з персонажами, стаєте разом з ними мудрішими та хоробрішими.

Енн із зелених дахів, Люсі-Мод Монтгомері

Добра і щира історія про неймовірну руду дівчинку / Фото book-ye

Видавництво: Урбіно

Чому варто її читати: ця книга вже понад століття не покидає прилавків книжкових магазинів усіх країн світу. Воно й не дивно: руда харизматична дівчинка з величезними зеленими очима нікого ще не залишила байдужим. Коли родина фермерів вдочерила дівчинку, вони аж ніяк не очікували, яка запальна та допитлива у неї вдача! Ця історія про силу дружби, сміливість, щирість та самовідданість – саме те, що потрібно, якщо ви вже давно забули, що таке справжня казка.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Мій дідусь був черешнею, Анжела Нанетті

Казкова історія, що зачепить з першої сторінки / Фото Видавництво Старого Лева

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Чому варто її читати: це дуже проста та водночас щемка історія родини хлопчика, розказана його словами. Дідусь і бабуся хлопчика вчать його розуміти навіть найскладніші явища та багатогранні людські емоції та пояснюють йому, як влаштований цей світ. Ця книга змусить зануритись у дитинство – час, коли так легко було вірити у дива.

Цікаво: Не треба цього робити: 5 речей, за які ми дарма вибачаємося

Тореадори з Васюківки, Всеволод Нестайко

Відома книга про силу справжньої дружби / Фото yakaboo

Видавництво: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Чому варто її читати: вам варто з головою поринути в цю історію, якщо вам давно вже не вистачало щирого сміху, дитячої безтурботності та дрібки авантюризму. Двоє сільських хлопчаків стали улюбленцями читачів саме за свій позитивний погляд на життя, вміння у будь-якій ситуації знайти собі пригоду та підставити дружнє плече у разі труднощів. Ця книга нагадає дорослим, як воно – щиро і безтурботно радіти будь-які дрібниці у своєму житті і не думати про буденні проблеми.