Признайте, детские книги - не только для детей. Чем старше мы становимся, тем больше новых подтекстов можем увидеть в знакомых историях с детства. Поэтому стоит найти на книжных полках любимые детские книги и окунуться в этот сказочный мир.

Источник: Life24

Мы подобрали для вас 7 известных детских книг, которые вы точно читали в юном возрасте. Поверьте, сейчас они вам откроются совсем с другой стороны.

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Книги о Муми-троллях, Туве Янссон

Милая серия книг о волшебных существах / Фото Издательство Старого Льва

Издательство: Издательство Старого Льва

Почему стоит ее читать: финская писательница создала удивительный, невероятно уютный мир, в который очень легко уйти от рабочих будней. Главные герои путешествуют, пьют кофе, борются с непогодой и размышляют о жизни. Они похожи на старых друзей, которые время от времени заезжают в гости на приятный разговор. Здесь много простых, но таких важных истин о самопознании, дружбе, семье и всесильном добре, о которых не стоит забывать.

Таинственный сад, Фрэнсис Бернетт

Вечная книга о том, что любовь побеждает все невзгоды / Фото yakaboo

Издательство: Махаон-Украина

Почему стоит ее читать: это трогательная история о девочке, которая в раннем возрасте потеряла своих родителей. Из-за этого она обиделась на весь мир и больше не видела ничего хорошего вокруг себя. Однако дверь в Таинственный сад и новая дружба с таким же брошенным мальчиком заставили ее вновь обрести радость в этой жизни и поделиться ею с другими. Это очень красивая и вдохновляющая история, которая никого не оставит равнодушным.

Незнайка на Луне, Николай Носов

Детская история, в которой возникают очень взрослые вопросы о нашем обществе / Фото yakaboo

Издательство: Махаон-Украина

Почему стоит ее читать: это третья часть знаменитой серии Николая Носова о Незнайке. На этот раз он с друзьями отправляется в космическое путешествие на Луну. Хотя в детстве эта книга воспринималась как веселая сказка, однако в старшем возрасте легко заметить, что автор создал историю-антиутопию, где есть место и экономическим вопросам, и политической неразберихе и даже проблеме цензуры! Не верите? Перечитайте произведение, чтобы убедиться.

Гарри Поттер, Джоан Роулинг

Культовая серия о самом известном волшебнике в мире / Фото ababahalamaha

Издательство: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Почему стоит ее читать: конечно же, серия о знаменитом на весь мир Мальчике-Который-Выжил. На этой истории выросло целое поколение детей, и сегодня культовые книги не теряют своей актуальности. Мама Ро в деталях продумала волшебный мир, к которому хочется возвращаться снова и снова. Здесь полно не только магии, приключений и заклинаний, но и настоящей дружбы, любви, добра и огромной смелости. Эти книги для любого возраста, ведь читая их, вы словно растете вместе с персонажами, становитесь с ними мудрее и храбрее.

Энн из зеленых крыш, Люси-Мод Монтгомери

Добрая и искренняя история о невероятной рыжей девочке / Фото book-ye

Издательство: Урбино

Почему стоит ее читать: эта книга уже более века не покидает прилавков книжных магазинов всех стран мира. Оно и неудивительно: рыжая харизматичная девочка с огромными зелеными глазами никого еще не оставила равнодушным. Когда семья фермеров удочерила девочку, они никак не ожидали, какой зажигательный и любознательный у нее характер! Эта история о силе дружбы, смелости, искренности и самоотверженности – именно то, что нужно, если вы уже давно забыли, что такое настоящая сказка.

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Мой дедушка был вишней, Анжела Нанетти

Сказочная история, которая зацепит с первой страницы / Фото Издательство Старого Льва

Издательство: Издательство Старого Льва

Почему стоит ее читать: это очень простая и одновременно щемящая история семьи мальчика, рассказанная его словам. Дедушка и бабушка мальчика учат его понимать даже самые сложные явления и многогранные человеческие эмоции и объясняют ему, как устроен этот мир. Эта книга заставит окунуться в детство – время, когда так легко было верить в чудеса.

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Тореадоры из Васюковки, Всеволод Нестайко

Известная книга о силе настоящей дружбы / Фото yakaboo

Издательство: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Почему стоит ее читать: вам стоит с головой окунуться в эту историю, если вам давно не хватало искреннего смеха, детской беззаботности и немного авантюризма. Двое сельских мальчишек стали любимцами читателей именно за свой позитивный взгляд на жизнь, умение в любой ситуации найти себе приключение и подставить дружеское плечо в случае трудностей. Эта книга напомнит взрослым, как оно – искренне и беззаботно радоваться любой мелочи в своей жизни и не думать о будничных проблемах.