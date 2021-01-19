Рассказываем, как научиться читать в несколько раз быстрее и при этом понимать и запоминать всю информацию. Теперь для вас не будет проблемой быстро осваивать новую профессиональную литературу или подготовиться к экзамену за одну ночь.

В интернете можно найти множество курсов и книг, которые предлагают авторские методики скорочтения. Однако существуют простые способы научиться этому и самостоятельно, рассказывает Life24.

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Не произносить текст про себя

Замечали, что во время чтения вы словно повторяете про себя все прочитанное? Это еще одна проблема, которая знакома всем с детства, ведь именно в школе нас просили читать вслух. Таким образом вы читаете с той же скоростью, что и говорите, а это достаточно медленно. Избавиться от этой привычки можно, если во время чтения включить себе медленную музыку, мысленно считать числа от 1 до 20 или говорить простые звуки (нечто вроде "тра-ла-ла"). Это отвлечет внимание от артикуляции.

Читайте словосочетаниями

Старайтесь воспринимать не одно слово, а захватывать целое словосочетание. Наш мозг прекрасно воспринимает информацию не только фрагментарно, но и комплексно. Это также позволит вам быстро выделят ключевые слова в тексте.

Фокусируйтесь не на отдельных словах, а на словосочетаниях / Фото Pexels

Не возвращайтесь

Эта самая распространенная проблема, которая называется "регрессия". Большинству людей трудно прочитать целую страницу текста так, чтобы не возвращаться к предыдущим абзацам. Причины разные: слишком сложный текст, невнимательность или даже лишний перфекционизм. Даже если вам кажется, что вы не совсем поняли весь текст, постарайтесь не возвращаться к прочитанному. В конце страницы вы поймете, что ваш мозг уже все достроил и перечитывание не нужно.

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Используйте периферийное зрение

Проще говоря – расширяйте свое поле зрения. Не читайте все строку слева направо, а двигайтесь вертикально: старайтесь смотреть только в середину строки, а остальной текст воспринимать боковым зрением.

Отложите смартфон

Мы повторяем все вышеназванные ошибки из-за того, что очень часто отвлекаемся. Выключите смартфон, устройтесь удобно в тихом месте с хорошим освещением и отнеситесь к чтению как к серьезной задаче. Позвольте себе такую ​​роскошь.

Лучше не пользуйтесь телефоном во время чтения / Фото Unsplash

Читайте регулярно

Регулярность – основа любого навыка. Чем чаще вы будете читать, тем лучше у вас будет получаться быстро воспринимать информацию.

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Увеличивайте словарный запас

Чем больше незнакомых слов вам будет встречаться, тем медленнее вы будете читать. Это может значительно тормозить процесс чтения, ведь эти слова перетягивают на себя все внимание. Регулярное чтение разнообразной литературы также может решить эту проблему