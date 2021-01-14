Философская притча и магический триллер, криминальная драма и социальная сатира - именно то, что развлечет во время карантина, ведь интересный сюжет в этих книгах не отпустит до последней страницы.

Мы сделали для вас подборку книжных новинок на любой вкус. Даже самые привередливый читатель найдет свою историю для уютных зимних вечеров.

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Богумил Грабал. Слишком громкое одиночество.

Издательство: Комора, 2020

О чем книга:

Это самый известный роман классика чешской литературы, в котором соединились опыт работы в пункте приема макулатуры и увлечения автора философией.

Лирическая история, заставит вас окунуться в размышления

По сюжету, главный герой тридцать пять лет работает приемщиком старой бумаги, каждый вечер спасая из-под гидравлического пресса выброшенные книги, которые собирает у себя дома. С двух тонн собранной мудрости и состоит его мозаичное образование, а также единственная радость в жизни.

"Только я во всем мире знаю, что в сердце каждого пакета скрывается то открытый " Фауст ", то " Дон Карлос ", – сверяется герой, – что между отвратительной бумагой окровавленных крышек лежит " Гиперион ", а внутри пакета мешков от цемента отдыхает "Так говорил Заратустра ". Только я во всем мире знаю, в каком пакете, как будто в гробнице лежит Гете и Шиллер, где Гельдерлин, а где Ницше. поэтому в определенном смысле я сам себе одновременно художник и зритель, поэтому каждый день я такой грустный и до смерти уставший, раздражен и шокирован, и, чтобы уменьшить эту огромную потерю, я пью кувшин за кувшином пиво, и дорогой за пивом к Гусенских у меня остается достаточно времени, чтобы медитировать и мечтать о том, каким будет мой следующий пакет ".

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Галина Пагутяк. Писарь Восточных Ворот Приюта. Писарь Западных Ворот Приюта.

Издательство: Пирамида, 2020

О чем книга:

... Схема Убежища в этой истории известного автора на самом деле несложная: Писарь Восточных Ворот открывает двери каждому беззащитному бродяге, Писарь Западных Ворот закрывает дверь за тем, кто нашел в себе силы вернуться в мир людей. Врата находятся на грани жизни и между ними человек должен был бы успокоиться, осознав абсурдность существования.

Книга о том, можно ли найти место, где каждый будет в абсолютной безопасности

Поэтому местные жители привыкают не бояться мира за стенами богадельни, а любить его так, что требуют выхода на арену борьбы за выживание, для которой они, собственно, и рождены. Хотя иногда автор так не считает, ей "найти Приют – судьба, а выйти из него – порыв, иногда стихийный", а не такая же судьба, подчиненная законам Вселенной.

Неудивительно, что некоторые герои считают, что Бога в Приюте нет, потому что он там не нужен. Зато хоть в раю, хоть в аду всегда нужны служащие, поэтому главный герой романа Яков – слуга, который проветривает Приют, открывая Западные Ворота, а где-то далеко его коллега Антон приоткрывает Восточные. Антон и Яков – первая и последняя буквы алфавита, а между ними – Евтихий и Нестор, Филемон и Бавкида, Исидор и Марфа, а также половина букваря, уничтоженного многочисленными комиссиями по правописанию. Во второй его половине – Савва и Петр, Симеон и индеец Джо, который явно пришел из известного произведения Марка Твена. Там он умер у ворот, которые не смог открыть, а здесь живет и даже предсказывает людям судьбу. Как хорошо, что все мы хоть немного читали в детстве классику мировой литературы, иначе откуда бы возникли наши бумажные миры?

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Анна Городецкая. Другая Мария.

Издательство: Дом Химер, 2021

О чем книга:

... Что-то непостижимое связывает двух Марий в этом ярком "ведьмовском" романе-дебюте – молодую и старую, столичную и хуторную. Сначала на хуторе в древней бабы Марии поселяется студентка-практикантка, ведь бабе нужна преемница, которая бы унаследовала ведьмовские умения. Успела она их передать? "Тебе баба все передала, а я остался ни с чем, – закидывает смертельный враг. – Ты виновата в этом. Только ты. Мария, отсчитывая секунды без кислорода и сердцебиение, пошевелила губами: нет".

Увлекательное фэнтези на фоне современного Киева

Такая же загадочная Мария, девушка с "темным" прошлым, устраивается волонтеркой в ​​Софийский собор, где хранится сакральная достопримечательность древности. При этом действие романа начинает напоминать настоящий триллер, ведь с появлением волонтерки в киевском музее происходят странные вещи, а потом и вовсе начинается настоящая урбанистическая магия, замешанная на древних верованиях.

" – В последний раз смотришь? – спросил Любчик, подходя к Марии. – Все готово. Давай. Надо действовать. Ты зайдешь в алтарь, сила будет принадлежать нам – и наконец мы сделаем это. Получим силу – и весь город подчинится нам. У всего народа – одна, общая судьба. И в каждой нации есть место силы. Кто захватит, тот будет господствовать над всеми. Только так. Ты хочешь этого, Мария? – Хочу, – ответила Мария, мысленно представляя до мельчайших деталей то, чего действительно хотела ".

Илларион Павлюк. Я вижу, вас интересует тьма.

Издательство: Издательство Старого Льва, 2020

О чем книга:

В этом триллере киевского уголовного психолога Андрея Гайстера отправляют консультантом в богом забытый поселок Буськов Сад. Зимней ночью там исчезла маленькая девочка. А еще там водится Зверь – серийный маньяк, убийств которого местные жители предпочитают не замечать...

Мистическая история, которая убедит вас – в каждом живут свои демоны

"– Доброй ночи, – поздоровалась она, уже держа девочку на руках. – К Буськовому Саду подбросите? Это недалеко, за мостом, – Влезайте, – сказал Мужчина в Красном. – Солнышко, садись возле дяди, – сказала Гала. Но девочка испуганно вцепилась в нее. – сейчас, – Гала неловко улыбнулась. – подожди немножко. Она сейчас освоится. Девочка спрятала лицо у Галины в волосах, а та молча гладила ее по спинке. В конце девочка повернулась к Мужчину в Красном и, закрыв лицо ладошками, посмотрела на него сквозь пальцы. – Большая девочка, а боишься, – сказал он. – Ай-ай-ай! – Она ​​не такая, как все, – вздохнула Гала. – Особый ребенок ... Понимаете? "

В этом проклятом поселке, где все по кругу и все живут жизнью, которою ненавидят, расследование постоянно заходит в тупик. Андрей верит, что утерянная девочка, несмотря на все, живая и он ее найдет. Но никому, кроме него, это не нужно. "Я вижу, вас интересует тьма" – история о непробиваемом человеческом равнодушии и тьме внутри нас. О честности с собой и цене, которую мы готовы заплатить за забвение. О грехах, что материализуются, и искупление, которое дороже спокойствия.

Ольга Кари. Компот из патиссонов.

Издательство: Комора, 2020

О чем книга:

Трудно поверить, что все это не так давно происходило в нашей жизни – ананасовый компот из патиссонов, первые женские прокладки, украинские школьники в Абхазии. В общем это целая эпоха – незапамятные "лихие" или "зловещие" 90-е, после которых выросло уже не одно поколение, о чем и речь в этой книге.

Сборник зарисовок о причудливом времени на рубеже веков – всем известных 90-х

"Мои девяностые – это мои школьные годы, тот отрезок жизни, когда очень хотелось быть как все, иметь то же, что и все, одеваться по единому подростковому дресс-коду. Наконец, чтобы у меня были те сотни, тысячи милых девичьих безделушек, которые заполонили ларьки и киоски и деньги на которые моей маме приходилось выкраивать из своей мизерной зарплаты школьной учительницы. В девяностые моя семья не голодала, но нехватка денег ощущалась во всем. Впрочем, не случалось, чтобы дедушка не имел на обед хорошего куска мяса (это была незыблемая статья гастрономического бюджета семьи). И не было ни одного лета, чтобы дедушка не отправил бы нас с мамой отдыхать на море в Крым или к родным на Кавказ. Но на остальные развлечения и прихоти, кроме двадцати дней на море и отбивных котлет на обед, было наложено табу: никаких обновок, хороших новых вещей или новейшей модели телевизора. Даже на женские гигиенические прокладки денег едва хватало – бюджет семьи был нарубленный и порезанный, как расходы на украинскую культуру под время карантина ".