Благодаря героям этих книг история предстает перед нами не собранием сухих фактов, а настоящим приключенческим романом, который вы прочтете на одном дыхании. И неважно, какие именно изменения привнесли эти герои в нашу жизнь – изменив мир моды или политики – главное, что жить после этих изменений мы стали иначе.

Мы собрали для вас книги, которые перенесут вас в разные эпохи и места, в то время, когда создавалась великая история. Оторваться от увлекательных рассказов просто невозможно!

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Бернар Фан. Шарль де Голль

Издательство: Ника-Центр, Издательство Анетты Антоненко, 2020

Почему стоит ее прочитать

Герой этой книги, легендарный Шарль де Голль (1890-1970) – исключительно важная личность в истории Франции. Это место принадлежит ему благодаря свершениям на благо страны и политическим решением, к принятию которых он сумел побудить французов.

Поскольку большая часть его деятельности вписана в драматический контекст истории, значимость этой фигуры кажется еще более весомой. Автор биографии героя, талантливый рассказчик и опытный историк Бернар Фан, прослеживает уникальный жизненный путь знаменитого французского генерала и политика. Де Голль воевал на фронтах Первой мировой войны, занимал высокие должности в армии, совмещая военную карьеру с литературным трудом. Во время Второй мировой войны развернул знамя борьбы за освобождение Франции, вернул ей ранг великой державы и возглавил Временное правительство. Долгие годы находился в оппозиции, но, в конце концов, вернулся к власти, основал Пятую Республику и стал ее первым президентом. Занимая эту должность десять лет, де Голль сделал огромный вклад не только в историю современной Франции, но и в мировую историю.

Поэтому вместе с автором попробуем посмотреть, какой была жизнь Шарля де Голля, посвященная службе во имя величия Французской Республики. Кроме остальных издательских моментов вроде изысканной полиграфии и художественного оформления, в книге стоит отметить качество аппарата примечаний, профессиональный, перевод осуществленный Зоей Борисюк, и, собственно, оперативность, с которой биография вышла в свет к годовщине героя.

Джон Хёрт. Как Черчилль спас цивилизацию

Изображение yakaboo

Издательство: Фабула, 2019

Почему стоит ее прочитать

В этой увлекательной книге рассказывается о том, как мир чуть не погиб в сороковых годах прошлого столетия, а также о неимоверные усилия, которые понадобились, чтобы удержать его на краю катастрофы.

Поэтому речь об одном из поворотных моментов в новейшей истории человечества – претензиям Гитлера на мировое господство и той роли, которую сыграл Уинстон Черчилль в том, чтобы тогда уберечь от катастрофы свой остров на западном краю Европы и человечество в целом. Автор – известный британский журналист-расследователь и историк – отмечает:

Эта книга написана, чтобы вспомнить всех тех, кто пожертвовал своей жизнью в двух мировых войнах, и предупредить читателей, что это может очень легко случиться снова, если мы не будем постоянно бдительными к определенным сигналов. Добрый нрав вряд ли будет способствовать нам без трезвого восприятия мира. Проще всего сделать это – извлечь уроки истории, чтобы всегда быть начеку в те времена, когда ваша свобода оказывается в опасности. Третья мировая война может начаться внезапно, если мы не будем готовы к ней.

Автор представляет деятельность Черчилля на фоне широкой панорамы событий, от Норвегии до Африки, от Лондона до Сталинграда. Однако главное, что пытается понять он: какие черты характера, национальные особенности, жизненные обстоятельства дали одному человеку возможность сделать те шаги, жизненные и политические, которые оказались путем к спасению цивилизации от горькой судьбы самоуничтожения и варварства?

Антон Санченко. Круз и Лис. Накануне.

Издательство: Комора, 2020

Почему стоит ее прочитать

Эта книга – из разряда возвращение "имперских" имен в украинскую казну, и речь в ней в частности о двух легендарных достойников, которые совершили первую русскую кругосветную экспедицию. Неудивительно, что ею, как напоминает автор, командовали немец и украинец – именно украинцы и немцы строили Российскую империю.

"Удивительно то, – подсказывают нам, – как русские умеют присваивать и делать" русскими людьми "всех успешных деятелей, даже если фамилия одного из них фон Крузенштерн и он эстляндский барон, а другой Лисянский и он из казацкого полкового города Нежин. Поэтому сейчас это реконструкция начала звездной карьеры Юрия Лисянского, будущего кавалера ордена Святого Георгия, владельца именной золотой шпаги, капитана первого ранга. В начале этой истории автор вспоминает всех нежинцев, "кого вы изучали в школе и не знали, что это они". "Николай Гоголь, малороссийский писатель. С его "Шинели" вышла вся русская литература. Евгений Гребенка, украинский поэт, неизвестный россиянам автор слов цыганского романса "Очи черные", который так любит Голливуд. Русские пишут – слова народные. Леонид Глебов, украинский баснописец. О том, какая из его басен – "Медведь-пасечник" или "Волк и ягненок" – для нас сейчас актуальнее, ученые-лингвисты спорят до изнеможения. "

А также писатели Юрий Збанацкий, Евгений Гуцало, Анатолий Днестровский и поэтесса Анна Малигон. Не забыл автор и о "псевдоодессите, нежинском актере Марке Бернесе, который возил шаланды полные кефали и придумал киношный одесский акцент; нежинском писателе-рекордисте Андрее Кокотюхе, которому хватило тормозков для обучения в Киеве на журфаке и для написания 78 книг на время, когда я печатаю эти строки, а также о засекреченном нежинце Сергее Королеве, конструкторе космических ракет".

Татьяна Филевская. Казимир Малевич. Киевский аспект.

Издательство: Родовод, 2019

Почему стоит ее прочитать

Герой этой книги – выдающийся художник ХХ века, имя и наследие которого долгое время принадлежали к русскому искусству. Зато сборник статей "Казимир Малевич. Киевский аспект" продолжает "возвращать к истокам" изъятые из украинской казны фигуры из мира искусств. Он включает 18 исследований темы Малевича киевского периода, его украинских 17-ти лет, творчества художника во время преподавания в Киевском Художественном Институте, параллельные сравнения его стиля, отношений с другими художниками того времени, новые биографические исследования, др.

Авторами статей являются авторитетные исследователи Малевича в Украине и международные знатоки жизни Малевича: Жан-Клод Маркаде, Кристина Лоддер, Ирина Вакар, Мирослава Мудрак, Ивона Люба, Александр Лисов, Дмитрий Горбачев, Татьяна Филевская, Сергей Побожий, Остап Ковальчук, Ирина Цымбал и др.

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Анри Гидель. Коко Шанель.

Издательство: Фабула, 2019

Почему стоит ее прочитать

Героиня этой книги, чью жизнь неоднократно экранизировали, всегда отдавала предпочтение работе, поскольку без нее, по ее словам, она была бы просто Габриэль, а с ней – Коко Шанель, известная и неповторима. Надменная и неприступная француженка, которая так и не стала женой герцога. В свое время ее даже обвиняли в том, что она продолжала работать немцев, удивляя мир все новым модельным нарядом. А как иначе?

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Юбки у женщин в этой истории "топорщатся, делая их похожими на гусей, длинные подолы метут пыль на тротуарах, духи заглушают запах пота". И в этом мире, пройдя путь от простой модистки к иконе стиля, именно Коко Шанель принадлежало навести порядок. "В течение последних дней перед презентацией коллекции она способна проводить на ногах по девять-десять часов, тогда как истощенные манекенщицы едва не падают в обморок. Во время таких рабочих сеансов она не ест ("На это нет времени!") и выпивает только несколько глотков воды: она не знает, что такое перерыв".

Книга переведена на четырнадцать языков, награждалась национальными и международными премиями. В 1991 году ее автор стал обладателем Гран-при Международного союза литературных критиков за свое творчество.