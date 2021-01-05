В конце года вы с ужасом понимаете, что прочитали всего несколько книг? Конечно, так часто не хватает времени, ресурсов или сил на чтение. Существуют проверенные способы, которые помогут вам начать читать больше и делать это регулярно.

Журналисты Life24 рассказывают о 10 действенных способов, которые помогут вписать чтения даже в самый плотный график и начать читать минимум по 1 книге в неделю.

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Читайте только то, что нравится

Казалось бы, такое простое правило. Однако в нем основной секрет регулярного чтения. Если вас захватила история или вы потребляете интересную вам информацию, то сама книга будет читаться быстро и очень легко. Скучная для вас книга просто отобьет все желание.

Внимательно подберите книги, как вы будете читать / Фото Pexels

Если же у вас еще не сформировался собственный вкус на литературу, то доверьтесь проверенной классике или спискам бестселлеров. Найдите подборки авторитетных изданий или личностей, которым вы доверяете и выберите книги, которые вас заинтересовали. Высока вероятность, что они вам понравятся.

Составьте список

Когда вы уже определились, что именно вы хотите читать, составьте список и подробный план:

сколько книг в год вы хотите прочитать

в год вы хотите прочитать распределите книги на категории: художественная литература, книги для саморазвития, для работы, об отношениях и тому подобное.

художественная литература, книги для саморазвития, для работы, об отношениях и тому подобное. где вы их покупать (или брать в библиотеке, у подруги и т.д.)

(или брать в библиотеке, у подруги и т.д.) когда именно вы планируете их читать: чередуйте "серьезную" профессиональную литературу с книгами о вашем хобби или художественными

Помните: это только ориентировочный план, который вы можете корректировать в течение года. Не нужно себя корить за то, что вы не до конца выполнили свой план.

Читайте везде

Большинство людей откладывают чтение "до лучших времен" – когда точно будет несколько часов перед сном, выходные или отпуск. Идеального времени никогда не будет, поэтому читайте при первой же возможности: когда только проснулись (вместо ленты в соцсети), по дороге на работу в транспорте, пока принимаете ванну или во время занятий спортом и тому подобное. Это всего лишь несколько страниц, однако и они принесут вам удовольствие.

Даже в ванной можно расслабиться и прочитать несколько страниц любимого романа / Фото Pexels

Выделяйте конкретное время

Пока вы будете думать абстрактно: "Завтра нужно сесть за книгу", вы никогда не станете ее читать. Установите себе конкретный лимит – 15 минут или 30 страниц в день, к примеру. Даже этого достаточно, чтобы чтение стало привычкой.

К тому же, прочитав эти 30 страниц, вы уже не сможете оторваться. Главное – начать, втянуться в историю, заинтересоваться ею. Тогда вам и самим захочется быстрее найти свободную минуту и ​​продолжить читать.

Ищите альтернативы бумажным книгам

Прочитав предыдущий пункт, вы можете спросить: так мне везде носить с собой тяжеленную книгу? Совсем необязательно. Вы можете выбрать для себя другой, более удобный вариант: электронные книги или аудиокниги. Последние вообще позволяют слушать произведения даже на прогулке и подходят людям, которые привыкли делать несколько дел одновременно. К тому же такие варианты значительно дешевле бумажные книги.

Электронная книга – удобный и дешевый вариант / Фото Pexels

Делите на небольшие шаги

Объемные книги часто пугают и заставляют нас откладывать их на полку, ведь нам кажется, что осилить такое произведение просто невозможно. Так у вас может накопиться много недочитанный произведений, о которых вы потом просто забываете, и в случае чего книгу нужно начинать заново. Поэтому для начала отдавайте предпочтение книгам до 300 страниц, вы точно сможете преодолеть за неделю.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Если же вы все-таки решили взяться за большой роман, то вам могут помочь закладки. Разделите книгу цветными скрепками или закладками на части. Большая цель кажется уже не такой страшной, если разделить ее на маленькие шаги!

Читайте только одну книгу в неделю

Людям, которые только начинают регулярно читать, очень хочется хвататься за все книги подряд. Не повторяйте этих ошибок – не стоит читать несколько книг параллельно. Кроме того, что легко запутаться в сюжетах (особенно, если это художественная литература), так еще и скорее всего вы не дочитаете одну из них и не усвоил информацию.

Советуем не распыляться на несколько произведений сразу / Фото Pexels

Создавайте себе атмосферу

Пусть чтение ассоциируется у вас только с положительными эмоциями:

выделите в доме собственный уголок для чтения: мягкое кресло, уютный плед, любимая чашка и комфортное освещение. Это должно быть тихое место, в котором вам никто не будет мешать.

мягкое кресло, уютный плед, любимая чашка и комфортное освещение. Это должно быть тихое место, в котором вам никто не будет мешать. подберите милые аксессуары , которыми приятно будет пользоваться при чтении: красивая подставка для чтения в ванной, оригинальные закладки в виде любимых героев или узоров, красивый блокнот, в явий вы будете записывать интересные мысли.

, которыми приятно будет пользоваться при чтении: красивая подставка для чтения в ванной, оригинальные закладки в виде любимых героев или узоров, красивый блокнот, в явий вы будете записывать интересные мысли. сортируйте книги на собственной полке, а не накапливайте. Оставляйте только те книги, которые вас по-настоящему радуют и которые вам хочется перечитывать

Окружите себя милыми безделушками при чтении / Фото Pexels

Ведите дневник читателя

Выписывайте основные мысли произведения интересны цитаты, при желании – делайте рисунки или коллажи, которые ассоциируются у вас с этой книгой. Высказывайте свое мнение о произведении на бумаге или обсудите ее с друзьями. Да, это занимает немного больше времени, но таким образом вы лучше запомните и поймете прочитанное.

После этого вам точно захочется быстрее взяться за следующую книгу!

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Техники быстрого чтения

Для тех, кто немного больше времени, советуем поинтересоваться техниками быстрого чтения. В сети много книг и курсов, которые позволяют освоить этот навык. Это хорошая инвестиция в себя, ведь обладая такой техникой, вы можете в разы быстрее воспринимать и запоминать информацию для обучения или профессиональной литературе.

