Время, проведенное с этими книгами, которых мы ждали – от романа современного классика до культового комикса – вдохновляет углубиться в себя, свериться со своими ценностями и жить настоящей и насыщенной жизнью. А главное – авторы задают вопрос, побуждающие задуматься о самом важном.

Предлагаем вам подборку самых ожидаемых книг украинских и иностранных авторов, от которых вы не сможете оторваться.

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"The Sandman. Песочный Человек. Том 7." Нил Гейман

Издательство: Ридна мова, 2020

О чем книга

Мистическая сущность снов – это то, чему посвящена графическая эпопея этого автора - один из самых популярных и любимых среди критиков графический роман всех времен, отмеченный наградами шедевр Нила Геймана, который установил новые стандарты для взрослого и лирической фантастики в области комиксов.

Проиллюстрирована популярными художниками жанра, эта серия – насыщенный коктейль из современной и древней мифологии, в который искусно вплетена современная литература, историческая драма и легенды. В свое время, еще в начале истории, главного героя, который руководит снами, задержали оккультисты, чтобы заставить его сестру Смерть дарить им бессмертие. С тех пор он боролся за возвращение в свое царство, а когда победил, то оказался в новом мире, которым нужно было овладеть. В седьмом томе полного собрания "Песочного человека", Помешательство, самая молодая из большой семьи, известной как Безграничные, уговаривает своего брата Сна помочь ей в поисках их пропавшего брата Опустошение.

Их одиссея по миру наяву и финальная встреча с Опустошением – так же, как и разрешение болезненных отношений Сна с его сыном Орфеем – изменят Безграничных навсегда.

"Возвращение в кафе на краю света", Джон П. Стрелеки.

Издательство: Виват, 2021

О чем книга

... В свое время жизнь Джона навсегда изменилась после того, как он заблудился и попал в маленькое уютное кафе "Почему вы здесь?". Мужчина провел там всю ночь и оставил это место с новым взглядом на смысл бытия в целом и на свою жизнь в частности. Джон очень удивился, когда десятью годами позже снова оказался в кафе. Вот только на этот раз в меню были три новые вопросы. И ответить на них уже должна была Джессика – случайная посетительница, которая потеряла жизненный ориентир.

Время, проведенное в кафе, вдохновляет Джона и Джессику углубиться в себя, свериться со своими ценностями и жить настоящей и насыщенной жизнью. События, описанные в этой книге, возвращают читателей в то место, где всегда есть вкусная еда и где задают вопросы, которые побуждают задуматься о самом важном. Поэтому устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь возвращением в кафе на краю света.

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"Патруль времени", Пол Андерсон

Издательство: Издательство Жупанского, 2020

О чем книга

Этот роман известного американского писателя-фантаста посвящен работе темпоральной службы безопасности, действующей во всех временных и пространственных точках мира.

На самом деле служба обеспечивает охрану истории человечества от постороннего вмешательства и предотвращает ее несанкционированным изменениям, которые могут привести к стиранию известной нам реальности и замены ее альтернативной версией.

Конечно, это увлекательное чтиво, поскольку альтернативная история всегда интриговала неожиданными сюжетными экспериментами вроде того, что случилось, если бы Германия выиграла Вторую мировую войну, или же европейцы опоздали с открытием Америки? Впрочем, авторы этого жанра предостерегают, что ход истории тогда бы изменился радикальным образом, а мира, каким мы знаем его сейчас, никогда не существовало.

Именно таким угрозам вмешательства в ход истории в романе противостоит Патруль времени – мощная организация, которая действует везде и всегда, во всех временах всех мыслимых эпох. Ее сотрудникам, кроме невероятных приключений во всех эпохах, иногда приходится стоять перед довольно сложными и необычными морально-этическими дилеммами, а также делать довольно сложный и болезненный выбор, спасая нашу реальность от коллапса.

"Радио Ночь", Юрий Андрухович

Издательство: Меридиан Черновиц, 2020

О чем книга

Насчет этого долгожданного романа от патриарха "Бу-Ба-Бу", который вскоре выходит в свет, можно с уверенностью утверждать, что патруль времени его герою бы не помешал. Ведь, как отмечает автор истории, действие иногда происходит в "легком будущем", хотя в действительности речь также идет о прошлом и современном некоего Иосифа Роцкого – музыканта, клавишника и ведущего радио, где он произносит свои эфиры и монологи в духе радиотеатра. И действительно, внутри романа мы видим пьесу, а вокруг – исследование жизни героя (или аллюзии на Иосифа Бродского, или Йозефа Рота), членом Международного комитета биографов. А исследовать, следует добавить, есть что: за спиной у главного героя неудачная революция, теракт, темные банковские дела, бегство и, наконец, ночные эфиры на нулевом меридиане – Гринвиче.

Автор рассказал о том, как появилась идея создания этого романа:

"В 2005 году у меня было интервью в Варшаве на студенческой FM-радиостанции. Среди прочего, у них было такой вопрос: "Представь себе, что ты перестанешь писать, чем тогда будешь заниматься?". Я ответил, что в таком случае хотел бы основать собственную радиостанцию, исключительно ночную. Я не буду спать ночью, крутить в эфире свою любимую музыку и что-то рассказывать. И поскольку предпочитаю минорную музыку, то отсюда и название радиостанции – "Радио Грусть". На этом история завершилась, пока я не вспомнил этот эпизод в конце 2017-го года, когда ожидал выхода романа "Любовники юстиции". Тогда и решил, что следующее произведение будет называться "Радио Грусть" и там будет герой, у которого есть своя ночная радиостанция. Это был тот редкий момент, когда я еще не дождался выхода предыдущего романа, а уже захотелось начать новый. Впоследствии, правда, его название пришлось изменить ".

"Розбитое зеркало", Андрей Кокотюха

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2020

О чем книга

Для того чтобы понять, что же происходит в этой таинственной истории, надо быть не только бывшим следователем, как главная героиня, а как минимум Агатой Кристи или Жоржем Сименоном, на лавры которого давно и заслуженно посягает автор романа. Ведь количество трупов в нем прямо пропорционально количеству разбитых зеркал у которых их находят. А все после того, как наша бывший следователь приехала в командировку в Чернигов, чтобы решить проблему с недвижимостью.

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Итак, старый дом, смерть конкурента, легенда, по которой это ждет каждого, кто заглянет в старинное зеркало, в котором, говорят, можно увидеть демонов. И смерти якобы разные, и жертвы – разные люди, хотя и с одинаковым годом рождения, но без следствия не понять, действительно ли это древнее проклятие, или кто-то начал смертельную охоту.