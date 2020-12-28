Час, проведений з цими книжками, яких ми чекали – від роману сучасного класика до культового коміксу – надихає заглибитись у себе, звіритись зі своїми цінностями й жити справжнім та насиченим життям. А головне – автори ставлять запитання, які спонукають замислитися про найважливіше.

Пропонуємо вам добірку найочікуваніших книг українських та іноземних авторів, від яких ви не зможете відірватись.

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"The Sandman. Пісочний Чоловік. Том 7.", Ніл Ґейман

Видавництво: Рідна мова, 2020

Про що книга

Містична сутність снів – це те, чому присвячена графічна епопея цього автора - один із найпопулярніших і найулюбленіших серед критиків графічний роман усіх часів, відзначений нагородами шедевр Ніла Ґеймана, який установив нові стандарти для дорослої та ліричної фантастики у галузі коміксів.

Проілюстрована популярними художниками жанру, ця серія – насичений коктейль із сучасної та давньої міфології, у який майстерно вплетено сучасну літературу, історичну драму та легенди. Свого часу, ще на початку історії, головного героя, який керує снами, ув’язнили окультисти, щоб змусити його сестру Смерть дарувати їм безсмертя. Відтоді він боровся за повернення у своє царство, а коли переміг опинився у новому світі, яким треба було опанувати. У сьомому томі повної збірки «Пісочного чоловіка», Схибленість, наймолодша з великої родини, знаної як Безмежні, умовляє свого брата Сна допомогти їй у пошуках їхнього зниклого брата Спустошення.

Їхня одіссея світом наяву та фінальна зустріч зі Спустошенням — так само, як і розв’язання болючих стосунків Сна з його сином Орфеєм – змінять Безмежних назавжди.

"Повернення до кафе на краю світу", Джон П. Стрелекі.

Видавництво: Віват, 2021

Про що книга

…Свого часу життя Джона назавжди змінилося після того, як він заблукав і потрапив у маленьке затишне кафе "Чому ви тут?". Чоловік провів там усю ніч і полишив це місце з новим поглядом на сенс буття загалом і на своє життя зокрема. Джон дуже здивувався, коли десятьма роками пізніше знову опинився в цьому кафе. От тільки цього разу в меню були три нові запитання. І відповісти на них уже мала Джессіка – випадкова відвідувачка, яка втратила життєвий орієнтир.

Час, проведений у кафе, надихає Джона і Джессіку заглибитись у себе, звіритись зі своїми цінностями й жити справжнім та насиченим життям. Події, описані в цій книжці, повертають читачів у те місце, де завжди є смачна їжа і де ставлять запитання, які спонукають замислитися про найважливіше. Тож улаштовуйтеся зручніше й насолоджуйтеся поверненням до кафе на краю світу.

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"Патруль часу", Пол Андерсон

Видавництво: Видавництво Жупанського, 2020

Про що книга

Цей роман відомого американського письменника-фантаста присвячений роботі темпоральної служби безпеки, яка діє у всіх часових і просторових точках світу.

Насправді служба забезпечує охорону історії людства від стороннього втручання і запобігає її несанкціонованим змінам, які можуть призвести до стирання відомої нам реальності та заміни її альтернативною версією.

Звісно, це захопливе чтиво, оскільки альтернативна історія завжди інтригувала неочікуваними сюжетними експериментами на зразок того, що трапилося, якби Німеччина виграла Другу світову війну, або ж європейці запізнилися з відкриттям Америки? Утім, автори цього жанру застерігають, що хід історії тоді б змінився радикальним чином, а світу, яким ми знаємо його тепер, ніколи б не існувало.

Саме таким загрозам втручання у хід історії у романі протистоїть Патруль часу – могутня організація, яка діє скрізь і завжди, у всіх часах усіх мислимих епох. Її працівників, окрім неймовірних пригод у всіх епохах, інколи доводиться поставати перед доволі складними й незвичними морально-етичними дилемами, а також робити доволі непростий і болючий вибір, рятуючи нашу реальність від колапсу.

"Радіо Ніч", Юрій Андрухович

Видавництво: Меридіан Черновіц, 2020

Про що книга

Щодо цього довгоочікуваного роману від патріарха "Бу-Ба-Бу", який невдовзі виходить друком, можна з певністю ствердити, що патруль часу його героєві б не завадив. Адже, як зауважує автор історії, дійство іноді відбувається у "легкому майбутньому", хоч насправді мова також про минуле та сучасне такого собі Йосипа Роцького – музиканта, клавішника і ведучого радіо, де він виголошує свої ефіри і монологи в дусі радіотеатру. І справді, всередині роману маємо п’єсу, а довкола – дослідження життя героя (чи то алюзії на Йосифа Бродського, а чи на Йозефа Рота), членом Міжнародного комітету біографів. А досліджувати, слід додати, є що: позаду в головного героя невдала революція, теракт, темні банківські справи, втеча і, нарешті, нічні ефіри на нульовому меридіані – Гринвічі.

Автор розповів про те, як з'явилась ідея створення цього роману:

"У 2005 році у мене було інтерв’ю у Варшаві на студентській FM-радіостанції. Серед іншого, в них було таке питання: "Уяви собі, що ти перестанеш писати, чим тоді будеш займатися?". Я відповів, що в такому разі хотів би заснувати власну радіостанцію, винятково нічну. Я не буду спати вночі, крутитиму в ефірі свою улюблену музику і щось розповідатиму. Й оскільки надаю перевагу мінорній музиці, то звідси й назва радіостанції – "Радіо Смуток". На цьому історія завершилась, аж поки я не пригадав цього епізоду наприкінці 2017-го року, коли очікував виходу роману "Коханці Юстиції". Тоді й вирішив, що наступний твір буде називатися "Радіо Смуток" і там буде герой, який має свою нічну радіостанцію. Це був той рідкісний момент, коли я ще не дочекався виходу попереднього роману, а вже захотілося починати новий. Згодом, щоправда, його назву довелося змінити".

"Розбите дзеркало", Андрій Кокотюха

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Про що книга

Для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається у цій таємничій історії, треба бути не те що колишньою слідчою, як головна героїня, а щонайменше Агатою Крісті або Жоржем Сіменоном, на лаври якого давно і заслужено зазіхає автор роману. Адже кількість трупів у ньому прямо пропорційно кількості розбитих дзеркал біля яких їх знаходять. А все після того, як наша колишня слідча приїхала у відрядження до Чернігова, щоб вирішити проблему з нерухомістю.

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Отже, старий будинок, смерть конкурента, легенда, за якою це чекатиме на кожного, хто зазирне у старовинне дзеркало, в якому, кажуть, можна побачити демонів. І смерті нібито різні, і жертви – різні люди, хоч і з однаковим роком народження, але без слідства не зрозуміти, чи це справді давнє прокляття, чи хтось розпочав смертельне полювання.