Сфера моди така складна і багатогранна: у ній багато дивовижних історій, сміливих особистостей та ідей, що перевернули світ. Зрозуміти цей яскравий світ та надихнутись ним вам допоможуть книги про моду. Додавайте ці книги до власного списку бажань або даруйте знайомим!

Life24 підібрав найкращі книги для тих, хто хоче знати більше про моду: від захопливої історії моди до біографій легендарний особистостей та їх шляху до успіху.

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"Біблія моди" Тім Ганн

Справжній вступ до історії моди – тільки з гумором та простими словами/ Зображення yakaboo

Видавництво: Азбука

Ціна: 670 грн

Ця книга чудово підійде усім, хто лише хоче познайомитись з модним світом, зрозуміти, звдки взялись ті чи інші предмети гардеробу, які сьогодні є частиною нашого повсякденного гардероба. Автор з тонким гумором роздає стильні поради та допомагає по-новому подивитись на свій гардероб.

"GirlBoss. Від злидарки до владарки", Софія Аморузо

Історія про поразки та перемоги у модному світі/ Зображення yakaboo

Видавництво: Book Chef

Ціна: 160 грн

Це чудова історія про те, як вчитись на власних помилках та побудувати власний бренд маючи тільки унікальне бачення стилю. За 9 років дівчина з невдахи без батьків та освіти, яку звільнили з бутіка, перетворилась на власницю популярного бренду одягу. Як їй це вдалось? Дізнаєтесь, прочитавши цю неймовірну історію.

"Модне сходження", Білл Каннінгем

Історія про легендарного нью-йоркського фотографа/ Зображення yakaboo

Видавництво: Манн, Іванов і Фербер

Ціна: 308 грн

Ще одна історія про те, як не маючи ні гроша у кишені стати відомим та успішним у своїй справі. Йдеться про культового у середині 20 століття стрітстайл-фотографа Білла Каннінгема, у чий об'єктив мріяла потрапити кожна модниця. Проте його історія – це більше, ніж просто біографія фотографа, у ній втілений весь шик тодішнього модного Нью-Йорку.

"В ім'я Ґуччі. Мемуари доньки", Патрисія Ґуччі

Книга, яка розкриває деталі особистого життя Альдо Гуччі/ Зображення book-ye

Видавництво: Форс Україна

Ціна: 295 грн

Це скандальна книга, у які позашлюбна донька Альдо Гуччі розповідає про свого батька як про звичайну людину. Книга надзвичайно легко читається, адже тут є все: історія побудови величезної модної імперії, таємне кохання, любові листи, гроші та зради. Ви дізнаєтесь, що Гуччі – це не тільки бренд.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

"Александр Макквін. Кров під шкірою", Ендрю Вілсон

Захоплююча розповідь про життя загадкового та геніального Макквіна/ Зображення grenka

Видавництво: Центрполіграф

Ціна: 794 грн

Це відверта книга про одного із найбільш геніальних та епатажних дизайнерів у світі – Александра Макквіна. Він завжди виходив за рамки традицій та усталених норм, його не розуміли, обожнювали, на нього ображались і йому поклонялись. Яскрава та часом дуже сумна історія творчості та особистого життя цього неординарного дизайнера розчулить вас до сліз та точно не залишить байдужим.