Сфера моды такая сложная и многогранная: в ней много удивительных историй, смелых личностей и идей, которые перевернули мир. Понять этот яркий мир и вдохновиться им вам помогут книги о моде. Добавляйте эти книги к собственному список желаний или дарите знакомым!

Life24 подобрал лучшие книги для тех, кто хочет знать больше о моде: от увлекательной истории моды до биографий легендарных личностей и их пути к успеху.

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"Библия моды" Тим Ганн

Настоящее вступление в историю моды – только с юмором и простыми словами / Изображение yakaboo

Издательство: Азбука

Цена: 670 грн

Эта книга прекрасно подойдет всем, кто только хочет познакомиться с модным миром, понять, звдкы взялись те или иные предметы гардероба, которые сегодня являются частью нашего повседневного гардероба. Автор с тонким юмором раздает стильные советы и помогает по-новому взглянуть на свой гардероб.

"GirlBoss", София Аморузо

История о поражениях и победах в модном мире / Картинки yakaboo

Издательство: Book Chef

Цена: 160 грн

Это замечательная история о том, как учиться на собственных ошибках и построить собственный бренд, имея только уникальное видение стиля. За 9 лет девушка с неудачника без родителей и образования, которую уволили из бутика, превратилась в хозяйку популярного бренда одежды. Как ей это удалось? Узнаете, прочитав эту невероятную историю.

"Модное восхождение", Билл Каннингем

История о легендарном нью-йоркском фотографе / Картинки yakaboo

Издательство: Манн, Иванов и Фербер

Цена: 308 грн

Еще одна история о том, как не имея ни гроша в кармане стать известным и успешным в своем деле. Речь идет о культовом в середине 20 века стритстайл-фотографе Билле Каннингеме, в чей объектив мечтала попасть каждая модница. Однако его история – это больше, чем просто биография фотографа, в ней воплощен весь шик тогдашнего модного Нью-Йорка.

"Во имя Гуччи. Мемуары дочери", Патрисия Гуччи

Книга, раскрывающая детали личной жизни Альдо Гуччи / Фотографии book-ye

Издательство: Форс Украины

Цена: 295 грн

Это скандальная книга, в которые внебрачная дочь Альдо Гуччи рассказывает о своем отце как об обычном человеке. Книга очень легко читается, ведь здесь есть все: история построения огромной модной империи, тайная любовь, любви письма, деньги и измены. Вы узнаете, что Гуччи – это не только бренд.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

"Александр Маккуин. Кровь под кожей", Эндрю Уилсон

Увлекательный рассказ о жизни загадочного и гениального Маккуина / Картинки grenka

Издательство: Центрполиграф

Цена: 794 грн

Это откровенная книга об одном из самых гениальных и эпатажных дизайнеров в мире – Александре Маккуине. Он всегда выходил за рамки традиций и устоявшихся норм, его не понимали, любили, на него обижались и ему поклонялись. Яркая и порой очень печальная история творчества и личной жизни этого неординарного дизайнера растрогает вас до слез и точно не оставит равнодушным.