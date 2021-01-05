Наприкінці року ви з жахом усвідомлюєте, що прочитали всього кілька книг? Авжеж, так часто не вистачає часу, ресурсів чи сил на читання. Існують перевірені способи, які допоможуть вам почати читати більше та робити це регулярно.

Журналісти Life24 розповідають про 10 дієвих способів, які допоможуть вписати читання навіть у найщільніший графік та почати читати мінімум по 1 книзі на тиждень.

Читайте також: Пісочний чоловік і Андрухович на краю світу – 5 книг, які ми чекали

Читайте тільки те, що подобається

Здавалось би, таке просте правило. Проте у ньому основний секрет регулярного читання. Якщо вас захопила історія чи ви споживаєте цікаву вам інформацію, то сама книга буде читатись швидко і дуже легко. Нудна для вас книга просто відіб'є усе бажання.

Уважно доберіть книги, як ви будете читати/ Фото Pexels

Якщо ж у вас ще не сформувався власний смак на літературу, то довіртесь перевіреній класиці чи спискам бестселерів. Знайдіть добірки авторитетних видань чи особистостей, яким ви довіряєте і оберіть книги, які вас зацікавили. Висока ймовірність, що вони вам сподобаються.

Складіть список

Коли ви вже визначились, що саме ви хочете читати, складіть список та детальний план:

скільки книг на рік ви хочете прочитати

на рік ви хочете прочитати розподіліть книги на категорії – художня література, книги для саморозвитку, для роботи, про стосунки тощо.

– художня література, книги для саморозвитку, для роботи, про стосунки тощо. де ви їх купуватимете (чи братимете в бібліотеці, у подруги тощо)

(чи братимете в бібліотеці, у подруги тощо) коли саме ви плануєте їх читати – чергуйте "серйозну" професійну літературу з книгами про ваше хобі чи художніми

Пам'ятайте: це тільки орієнтовний план, який ви можете коригувати протягом року. Не потрібно себе картати за те, що ви не до кінця виконали свій план.

Читайте всюди

Більшість людей відкладають читання "до кращих часів" – коли точно буде кілька годин перед сном, коли будуть вихідні чи відпустка. Ідеального часу ніколи не буде, тому читайте за першої ж можливості: коли тільки прокинулись (замість стрічки в соцмережі), по дорозі на роботу у транспорті, поки приймаєте ванну чи під час занять спортом тощо. Це всього лиш кілька сторінок, проте і вони принесуть вам задоволення.

Навіть у ванній можна розслабитись на прочитати кілька сторінок улюбленого роману/ Фото Pexels

Виділяйте конкретний час

Поки ви будете думати абстрактно: "Завтра потрібно сісти за книгу", ви ніколи не почнете її читати. Встановіть собі конкретний ліміт – 15 хвилин чи 30 сторінок на день, до прикладу. Навіть цього достатньо, щоб читання стало звичкою.

До того ж закладаємось, що прочитавши ці 30 сторінок, ви вже не зможете відірватись. Головне – почати, втягнутись в історію, зацікавитись нею. Тоді вам і самим кортітиме швидше знайти вільну хвилину і продовжити читати.

Шукайте альтернативи паперовим книгам

Прочитавши попередній пункт, ви можете запитати: то мені всюди носити з собою важезну книгу? Зовсім необов'язково. Ви можете обрати для себе інший, зручніший варіант: електронні книги чи аудіокниги. Останні взагалі дозволяють слухати твори навіть під час звичайної прогулянки і підходять людям, які звикли робити кілька справ одночасно. До того ж такі варіанти значно дешевші за паперові книги.

Електронна книга – зручний та дешевий варіант/ Фото Pexels

Діліть на невеликі кроки

Об'ємні книги часто лякають і змушують нас відкладати їх на полицю, адже нам здається, що подужати такий твір просто неможливо. Так у вас може накопичитись багато недочитаних творів, про які ви потім просто забуваєте, і у разі чого книгу потрібно починати заново. Тому для початку надавайте перевагу книгам до 300 сторінок, які ви точно зможете подолати за тиждень.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Якщо ж ви все-таки вирішили взятись за великий роман, то вам можуть допомогти закладки. Розділіть книгу кольоровими скріпками чи закладками на частини. Велика мета здається вже не такою страшною, якщо розділити її на маленькі кроки!

Читайте тільки одну книгу на тиждень

Людям, які тільки починають регулярно читати, дуже хочеться хапатись за усі книги підряд. Не повторюйте цих помилок – не варто читати кілька книг паралельно. Окрім того, що так легко заплутатись у сюжетах (особливо, якщо це художня література), так ще й скоріше за все ви не дочитаєте жодну з них та не засвоїте інформацію.

Не розпорошуйтесь на кілька творів одразу/ Фото Pexels

Створюйте собі атмосферу

Нехай читання асоціюється у вас тільки з позитивними емоціями:

виділіть у будинку власний куточок для читання: м'яке крісло, затишний плед, улюблена чашка та комфортне освітлення. Це має бути тихе місце, у якому вам ніхто не заважатиме.

м'яке крісло, затишний плед, улюблена чашка та комфортне освітлення. Це має бути тихе місце, у якому вам ніхто не заважатиме. доберіть милі аксесуари , якими приємно буде користуватись під час читання: красива підставка для читання у ванній, оригінальні закладки у вигляді улюблених героїв чи візерунків, красивий блокнот, у явий ви будете записувати цікаві думки.

, якими приємно буде користуватись під час читання: красива підставка для читання у ванній, оригінальні закладки у вигляді улюблених героїв чи візерунків, красивий блокнот, у явий ви будете записувати цікаві думки. сортуйте книги на власній полиці, а не накопичуйте. Залишайте тільки ті книги, які вас по-справжньому радують і які вам хочеться перечитувати.

Оточіть себе милими дрібничками під час читання/ Фото Pexels

Ведіть щоденник читача

Виписуйте основні думки твору чи цікаві цитати, за бажання – робіть малюнки чи колажі, які асоціюються у вас з цією книгою. Висловлюйте свою думку про твір на папері або ж обговоріть її з друзями. Так, це займає трохи більше часу, проте таким чином ви краще запам'ятаєте і зрозумієте прочитане.

Після цього вам точно захочеться швидше взятись за наступну книгу!

Цікаво:5 найкращих книг про моду: добірка для вашого натхнення

Техніки швидкого читання

Для тих, хто має трохи більше часу, радимо поцікавитись техніками швидкого читання. В мережі багато книг та курсів, які дозволяють освоїти цю навичку. Це хороша інвестиція у себе, адже володіючи такою технікою, ви можете в рази швидше сприймати та запам'ятовувати інформацію для навчання чи професійну літературу.