Завдяки героям цих книжок історія постає перед нами не зібранням сухих фактів, а справжнім пригодницьким романом, який ви прочитаєте на одному подиху. І неважливо, які саме зміни привнесли ці герої у наше життя – змінивши світ моди чи політики – головне, що жити після цих змін ми стали інакше.

Ми зібрали для вас книги, які перенесуть вас у різні епохи та місця, у час, коли творилась велична історія. Відірватись від захопливих розповідей просто неможливо!

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Бернар Фан. Шарль де Ґолль

Видавництво: Ніка-Центр, Видавництво Анетти Антоненко, 2020

Чому варто її прочитати

Герой цієї книжки, легендарний Шарль де Ґолль (1890–1970) – винятково важлива особистість в історії Франції. Це місце належить йому завдяки звершенням на користь країни та політичним рішенням, до прийняття яких він зумів спонукати французів.

Оскільки більша частина його діяльності вписана в драматичний контекст історії, значущість цієї постаті видається ще вагомішою. Автор біографії героя, талановитий оповідач і досвідчений історик Бернар Фан, простежує унікальний життєвий шлях знаменитого французького генерала і політика. Де Ґолль воював на фронтах Першої світової війни, обіймав високі посади в армії, поєднуючи військову кар’єру з літературною працею. Під час Другої світової війни розгорнув прапор боротьби за звільнення Франції, повернув їй ранг великої держави і очолив Тимчасовий уряд. Довгі роки перебував в опозиції, але, врешті-решт, повернувся до влади, заснував П’яту Республіку і став її першим Президентом. Обіймаючи цю посаду десять років, де Ґолль зробив величезний внесок не тільки в історію сучасної Франції, але й у світову історію.

Тож разом з автором спробуємо поглянути, яким було життя Шарля де Ґолля, присвячене службі задля величі Французької Республіки. Крім решти видавничих моментів на зразок вишуканої поліграфії та художнього оформлення, у книжці варто відзначити якість апарату приміток, професійний переклад, здійснений Зоєю Борисюк, і, власне, оперативність, з якою біографія побачила світ до річниці героя.

Джон Гарт. Як Черчилль врятував цивілізацію

Зображення yakaboo

Видавництво: Фабула, 2019

Чому варто її прочитати

У цій захопливій книжці розповідається про те, як світ ледве не загинув у сорокових роках минулого сторіччя, а також про неймовірні зусилля, які знадобилися, щоб утримати його на краю катастрофи.

Тож мова про один з поворотних моментів у новітній історії людства – претензіям Гітлера на світове панування і тій ролі, яку відіграв Вінстон Черчилль у тому, щоб тоді вберегти від катастрофи свій острів на західному краю Європи і людство в цілому. Автор – відомий британський журналіст-розслідувач та історик – зазначає:

Ця книжка написана, щоб згадати всіх тих, хто пожертвував своїм життям у двох світових війнах, і попередити читачів, що це може дуже легко трапитися знову, якщо ми не будемо постійно пильними до певних сигналів. Добра вдача навряд чи сприятиме нам без тверезого сприйняття світу. Найпростіше зробити це — вивчити уроки історії, щоб завжди бути напоготові в ті часи, коли ваша свобода опиняється в небезпеці. Третя світова війна може розпочатися раптово, якщо ми не будемо готовими до неї.

Автор подає діяльність Черчилля на тлі широкої панорами подій, від Норвегії до Африки, від Лондона до Сталінграда. Однак головне, що намагається осягнути він: які риси характеру, які національні особливості, які життєві обставини дали одній людині змогу зробити ті кроки, життєві та політичні, які виявилися шляхом до порятунку цивілізації від гіркої долі самовинищення і варварства?

Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні.

Видавництво: Комора, 2020

Чому варто її прочитати

Ця книжка – з розряду повернення "імперських" імен до української скарбниці, і мова у ній зокрема про двох легендарних достойників, які здійснили першу російську навколосвітню експедицію. Не дивно, що нею, як нагадує автор, командували німець та українець – саме українці та німці будували Російську імперію.

"Дивно те, – підказують нам, – як росіяни вміють привласнювати й робити "русскими людьми" всіх успішних діячів, навіть якщо прізвище одного з них фон Крузенштерн і він естляндський барон, а іншого Лисянський і він з козацького полкового міста Ніжин. Тож наразі це реконструкція початку зіркової кар’єри Юрія Лисянського, майбутнього кавалера ордену Святого Георгія, власника іменної золотої шпаги, капітана першого рангу. На початку цієї історії автор згадує всіх ніжинців, "кого ви вивчали у школі й не знали, що це вони". "Микола Гоголь, малоросійський письменник. З його "Шинелі" вийшла вся російська література. Євген Гребінка, український поет, невідомий росіянам автор слів циганського романсу "Очі чорнії", який так любить Голівуд. А росіяни пишуть – слова народні. Леонід Глібов, український байкар. Про те, яка з його байок – "Ведмідь-пасічник" чи "Вовк та ягня" – для нас нині актуальніша, вчені-лінгвісти сперечаються до знемоги."

А також письменники Юрій Збанацький, Євген Гуцало, Анатолій Дністровий та поетка Анна Малігон. Не забув автор також про "псевдо-одесита, ніжинського актора Марка Бернеса, який возив шаланди повні кефалі і вигадав кіношний одеський акцент; ніжинського письменника-рекордиста Андрія Кокотюху, якому вистачило тормозків для навчання у Києві на журфаці й для написання 78 книжок на час, коли я друкую ці рядки, а також про засекреченого ніжинця Сергія Корольова, конструктора космічних ракет".

Тетяна Філевська. Казимир Малевич. Київський аспект.

Видавництво: Родовід, 2019

Чому варто її прочитати

Герой цієї книги – видатний художник ХХ століття, ім’я і доробок якого довгий час належали до російського мистецтва. Натомість збірник статей "Казимир Малевич. Київський аспект" продовжує "повертати до джерел" вилучені з української скарбниці постаті зі світу мистецтв. Він включає 18 досліджень теми Малевича київського періоду, його українських 17-ти років, творчості мистця під час викладання в Київському Художньому Інституті, паралельні порівняння його стилю, стосунків з іншими миями того часу, нові біографічні дослідження, ін.

Авторами статей є найавторитетніші дослідники Малевича в Україні та міжнародні малевичезнавці: Жан-Клод Маркаде, Крістіна Лоддер, Ірина Вакар, Мирослава Мудрак, Івона Люба, Александр Лісов, Дмитро Горбачов, Тетяна Філевська, Сергій Побожій, Остап Ковальчук, Ярина Цимбал та ін.

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Анрі Гідель. Коко Шанель.

Видавництво: Фабула, 2019

Чому варто її прочитати

Героїня цієї книжки, чиє життя неодноразово екранізувалося, завжди віддавала перевагу роботі, оскільки без неї, за її словами, вона була просто Габріель, а з нею – Коко Шанель, відома і неповторна. Гордовита і неприступна француженка, яка так і не стала дружиною герцога. Свого часу їй навіть ставили в провину, що вона продовжувала працювати за німців, дивуючи світ все новим модельним вбранням. А як інакше?

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Спідниці у жінок в цій історії "настовбурчуються, роблячи їх схожими на гусок, довгі подоли метуть пил на тротуарах, парфуми заглушають запах поту". І в цьому світі, пройшовши шлях від простої модистки до ікони стилю, саме Коко Шанель належало навести лад. "Упродовж останніх днів перед презентацією колекції вона здатна проводити на ногах по дев’ять-десять годин, у той час як виснажені манекенниці ледь не непритомніють. Під час таких робочих сеансів вона не їсть ("На це немає часу!") та випиває лише декілька ковтків води: вона не знає, що таке перерва".

Книжка перекладена чотирнадцятьма мовами, нагороджувалася національними і міжнародними преміями. У 1991 році її автор став володарем Гран-прі Міжнародного союзу літературних критиків за свою творчість.