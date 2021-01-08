Цього року нам не вдалось відвідати усі ті країни, які б так хотілось побачити: ми сумуємо за відкритими кордонами та можливістю без перешкод подорожувати. Проте деякі книги здатні занурити в атмосферу улюблених країн світу.

Журналісти Life24 зібрали для вас книги, які цієї зими замінять вам найзахопливіші подорожі і перенесуть у будь-яку точку світу.

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"Bonjour, печале!", Франсуаза Саган

У цій книзі ви відчуєте атмосферу прекрасної Франції та чуттєвості/ Фото yakaboo

Видавництво: Рідна мова

Ціна: 125 грн

Про що книга: у першому творі французької письменниці дії відбуваються на Лазурному березі. Французька вілла зі спуском відразу до моря, зелені сади, безтурботність та розкіш – всім цим наповнена повість. Головна героїня грає почуттями, закохується, налагоджує стосунки та просто насолоджується літнім відпочинком на узбережжі.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

"Химерність моїх думок" Орхан Памук

Стамбул стане перед вами так, ніби ви бачите його на власні очі/ Фото bukva

Видавництво: Фоліо

Ціна: 220 грн

Про що книга: книги цього письменника називають справжнім путівником по Стамбулу, адже у своїх творах він розкриває усі таємниці цього старовинного міста. У "Химерності моїх думок" Стамбул без перебільшення виступає однією із дійових осіб нарівні з головним героєм – Мевлютом. Цей чоловік роками спостерігає, якими людьми повниться місто, як змінюється влада, зростають нові будинки та зникають старі. Історія про швидкоплинність життя та вічне кохання.

"Закохані в книжки не сплять на самоті", Мартен-Люган Аньєс

Ви дізнаєтесь про суворих та добрих ірландців/ Фото Видавництво Старого Лева

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Ціна: 90 грн

Про що книга: це остання частина трилогії французької авторки про жінку, яка втратила свою родину і намагається знайти у собі сили повернутись до колишнього життя. Щоб це зробити, вона відправляється в Ірландію – край з непростими, проте такими щирими людьми з добрим серцем. Саме з цієї книги ви можете почати знайомство з Ірландією.

"Фієста. І сонце сходить", Ернест Гемінґвей

Автор яскраво покаже вам сонячну Іспанію у вічній фієсті/ Фото book-ye

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Ціна: 151 грн

Про що книга: у цій культовій книзі знаменитого письменника немає сюжету як такого, адже весь твір – це суцільна подорож героїв, представників "втраченого покоління" 1920-х років. Вони шукають порятунку від розчарування у емоціях та нових місцях. Саме у цьому творі Гемінґвей у всій красі показує нам Іспанію: яскраве палюче сонце, довгі прогулянки вулицями, прекрасні заходи сонця і, звісно, корида.

"Рік в пошуках Ва", Карін Мюллер

Один із кращих творів про загадкову Японію/ Фото yakaboo

Видавництво: Ріпол Класік

Ціна: 252 грн

Про що книга: американка відправляється до далекої Японії, щоб віднайти загадкове "Ва" – гармонію в собі. Цілий рік вона живе там та розповідає читачам про традиції, неймовірну природу та таких інших, не схожих на нас людей. Вона з головою занурює у чужу культуру: молодіжні вечірки японців, старовинні майстерні та традиційні школи. Захоплива книга від однієї з найкращих у світі оповідачок про Японію.

"Шантарам" Грегорі Девід Робертс

"Шантарам" вражає та надихає на поїздку до Індії/ Фото yakaboo

Видавництво: КМ-БУКС

Ціна: 210 грн

Про що книга: легендарний твір про чоловіка, який втік з в'язниці і переховувався від закону у Бомбеї. Напевно, це найпопулярніший твір про Індію, який буде цікавий як тим, хто вже бував у цій країні, так і бажаючим її відвідати. Автор майстерно описує багатогранну Індію, де поруч існують розкішні маєтки та нетрі, що жахають своєю бідністю. Яскравий та колоритний "Шантарам" не залишить вас байдужими.

"З життям наодинці", Крістін Хелл

Пронизлива історія про життя на Алясці/ Фото yakaboo

Видавництво: Фантом Прес

Ціна: 365 грн

Про що книга: на тлі дивовижних пейзажів Аляски розгортається справжня сімейна драма довжиною у ціле життя Олени – головної героїні. Коли її батько повернувся з В'єтнаму він дуже змінився. Розгублений і злий на світ, він прагне втекти туди, де йому не заважатимуть – так він з дружиною та 13-річною Оленою опиняються на Алясці. Ви зануритесь у цей прекрасний, проте такий жорстокий та холодний світ, в якому матері й дочці доводиться остерігатись не лише шалених морозів та голоду, а й дечого страшнішого...