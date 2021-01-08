В этом году нам не удалось посетить все те страны, которые так хотелось увидеть: мы скучаем по открытыми границам и возможностью спокойно путешествовать. Однако некоторые книги способны погрузить в атмосферу любимых стран мира.

Журналисты Life24 собрали для вас книги, которые этой зимой заменят вам захватывающие путешествия и перенесут в любую точку мира.

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"Bonjour, печаль!", Франсуаза Саган

В этой книге вы почувствуете атмосферу прекрасной Франции и чувственности / Фото yakaboo

Издательство: Ридна мова

Цена: 125 грн

О чем книга: в первом произведении французской писательницы действия происходят на Лазурном берегу. Французская вилла со спуском сразу к морю, зеленые сады, беззаботность и роскошь – всем этим наполнена повесть. Главная героиня играет чувствами, влюбляется, налаживает отношения и просто наслаждается летним отдыхом на побережье.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

"Мои странные мысли" Орхан Памук

Стамбул предстанет перед вами так, будто вы видите его воочию / Фото bukva

Издательство: Фолио

Цена: 220 грн

О чем книга: книги этого писателя называют настоящим путеводителем по Стамбулу, ведь в своих произведениях он раскрывает все тайны этого старинного города. В "Моих странных мыслях" Стамбул без преувеличения выступает одной из действующих лиц наравне с главным героем – Мевлютом. Этот человек годами наблюдает, какими людьми полнится город, как меняется власть, растут новые дома и исчезают старые. История о быстротечности жизни и вечной любви.

"Влюбленные в книги не спят в одиночестве", Мартен-Люган Аньес

Вы узнаете о суровых и добрых ирландцах/ Фото Издательство Старого Льва

Издательство: Издательство Старого Льва

Цена: 90 грн

О чем книга: это последняя часть трилогии французского автора о женщине, которая потеряла свою семью и пытается найти в себе силы вернуться к прежней жизни. Чтобы это сделать, она отправляется в Ирландию – край с непростыми, но такими искренними людьми с добрым сердцем. Именно из этой книги вы можете начать знакомство с Ирландией.

"Фиеста. И восходит солнце", Эрнест Хемингуэй

Автор ярко покажет вам солнечную Испанию в вечной фиесте / Фото book-ye

Издательство: Издательство Старого Льва

Цена: 151 грн

О чем книга: в этой культовой книге знаменитого писателя нет сюжета как такового, ведь все произведение – это сплошное путешествие героев, представителей «потерянного поколения» 1920-х годов. Они ищут спасения от разочарования в эмоциях и новых местах. Именно в этом произведении Хемингуэй во всей красе показывает нам Испанию: яркое палящее солнце, долгие прогулки по улицам, прекрасные закаты и, конечно, коррида.

"Год в поисках Ва", Карин Мюллер

Одно из лучших произведений о загадочной Японии / Фото yakaboo

Издательство: Рипол Классик

Цена: 252 грн

О чем книга: американка отправляется в далекую Японию, чтобы найти загадочное "Ва" – гармонию в себе. Целый год он живет там и рассказывает читателям о традициях, невероятной природе и других, не похожих на нас людей. Она с головой окунается в чужую культуру: молодежные вечеринки японцев, старинные мастерские и традиционные школы. Увлекательная книга от одной из лучших в мире рассказчиц о Японии.

"Шантарам" Грегори Девид Робертс

"Шантарам" поражает и вдохновляет на поездку в Индию / Фото yakaboo

Издательство: КМ-БУКС

Цена: 210 грн

О чем книга: легендарное произведение о человеке, который сбежал из тюрьмы и скрывался от закона в Бомбее. Наверное, это самое популярное произведение об Индии, которое будет интересен как тем, кто уже бывал в этой стране, так и желающим ее посетить. Автор мастерски описывает многогранную Индию, где соседствуют роскошные имения и дебри, ужасающие своей бедностью. Яркий и колоритный "Шантарам" не оставит вас равнодушными.

"С жизнью наедине", Кристин Хэлл

Пронзительная история о жизни на Аляске / Фото yakaboo

Издательство: Фантом Пресс

Цена: 365 грн

О чем книга: на фоне удивительных пейзажей Аляски разворачивается настоящая семейная драма длиной в целую жизнь Елены – главной героини. Когда ее отец вернулся из Вьетнама он очень изменился. Растерянный и злой на свет, он стремится убежать туда, где ему не будут мешать – так он с женой и 13-летней Еленой оказываются на Аляске. Вы погрузитесь в этот прекрасный, но такой жестокий и холодный мир, в котором матери и дочери приходится остерегаться не только безумных морозов и голода, но и кое-чего пострашнее ...