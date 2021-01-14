Анимационная игра "60. Потерянные сокровища" была разработана союзом УАнимА. Эта игра о женщинах-художницах, которые противостояли тоталитарной системе. Как и где можно поиграть – читайте в материале.

Этот проект дает возможность окунуться в поиски потраченных сокровищ искусства и попробовать себя в роли интеллигентов, которые боролись с тоталитарной системой, рассказывает Telegraf.design.

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Что известно об арт-игре "60. Потерянные сокровища"

В игре можно познакомиться с судьбой и произведениями художниц.

Среди художниц есть:

лидер шестидесятниц Алла Горская ;

; общественный деятель Галина Зубченко ;

; дизайнер Любовь Панченко ;

; мастерица декоративно-прикладного искусства Людмила Семыкина ;

; керамистка, монуменалистка Галина Севрук.

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Начало игры / скриншот 24 канала

В 60-е годы происходили тревожные мировые процессы, которые создавали смелых людей, которые ломали тоталитарный режим.

Нелегко было и первым феминисткам на Западе и художницам – шестидесятницам в Украине. Именно об этом и рассказывает наша арт-игра,

– отмечают разработчики.

Попробовать окунуться в историю можно на сайте игры.