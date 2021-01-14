Украинские аниматоры создали арт-игру о художницах-шестидесятницах: попробуйте поиграть
Анимационная игра "60. Потерянные сокровища" была разработана союзом УАнимА. Эта игра о женщинах-художницах, которые противостояли тоталитарной системе. Как и где можно поиграть – читайте в материале.
Этот проект дает возможность окунуться в поиски потраченных сокровищ искусства и попробовать себя в роли интеллигентов, которые боролись с тоталитарной системой, рассказывает Telegraf.design.
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Что известно об арт-игре "60. Потерянные сокровища"
В игре можно познакомиться с судьбой и произведениями художниц.
Среди художниц есть:
- лидер шестидесятниц Алла Горская;
- общественный деятель Галина Зубченко;
- дизайнер Любовь Панченко;
- мастерица декоративно-прикладного искусства Людмила Семыкина;
- керамистка, монуменалистка Галина Севрук.
Начало игры / скриншот 24 канала
В 60-е годы происходили тревожные мировые процессы, которые создавали смелых людей, которые ломали тоталитарный режим.
Нелегко было и первым феминисткам на Западе и художницам – шестидесятницам в Украине. Именно об этом и рассказывает наша арт-игра,
– отмечают разработчики.
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