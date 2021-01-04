Немецкий художник Волкер Гермес представил, как выглядели бы портреты старых мастеров, если бы в то время им нужно было носить защитные маски. Он создает оригинальные изображения с помощью Photoshop – и эти портреты стали настоящей сенсацией в инстаграме.

Волкер Гермес уже более 10 лет занимается проектом под названием "Скрытые портреты", многие его работы можно увидеть на странице в инстаграме. Он рассказал vogue, с чего все началось, о чем говорят его работы и что он думает на самом деле о ношении маски.

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Когда художник только начинал свой проект, никто и не думал, что через десятилетие нам придется всюду носить медицинские маски. Поэтому тогда Волкер хотел обратить внимание общества на другие вещи: показать, что на портретах лицо – не всегда главное. Гораздо больше могут нам рассказать детали, ведь портреты могли себе позволить только богачи, в чьи одежду зашито много кодов.

Когда мы заходим в музеи и видим все те замечательные портреты старых мастеров, мы на самом деле не слишком обращаем внимание на их сложную одежду, полную невероятных подробностей об обществе, в котором они жили. Мы просто смотрим на их лица. Поэтому я подумал: если я закрываю лицо, я как-то блокирую фокус на эмоциях, выражающиеся лицом, ведь они затмевают восприятие остального изображения, – отмечает художник.

Он так хорошо разбирается в истории костюмов, ведь определенное время создавал костюмы для Дюссельдорфской оперы, миланской La Scala и Metropolitan в Нью-Йорке.

Изображение @ volker.hermes

В 2020 году маски приобрели новую форму: не только защиты, но и саморепрезентации. Волкер Гермес хочет, чтобы на его картинах маски не выглядели угрожающе, поскольку считает, что одна из целей его работ сейчас – подчеркнуть важность ношения маски в любое время пандемии.

Это правда, мы уже не видим людей, которые улыбаются, но маски могут быть красивыми. Спасать жизни – это прекрасно, – говорит Уолтер Гермес.

Изображение @ volker.hermes

Маски на его "картинах" не совсем такие, как мы их привыкли видеть: с кружевом, лентами, камнями и жемчугом. Зато как они подходят их обладателям св роскошных нарядах!

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Изображение @volker.hermes

Изображение @ volker.hermes

Он отмечает, что совсем не хочет умалить значение портретов в истории искусства – только украсить их, чтобы это выглядело максимально правдоподобно.

Изображение @ volker.hermes

Изображение @ volker.hermes

Художник вдохновляется работами Александра Маккуина, Жана-Поля Готье и Гельмута Ланга.

Изображение @ volker.hermes

Изображение @ volker.hermes