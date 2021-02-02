Каждая семья старается сделать семейное празднование Рождества идеальным. Однако не всегда все идет по плану, особенно, если в вашем доме трое детей. Семья из Северной Каролины решила не приукрашивать действительность, а отправлять родным открытки с "реальным" Рождеством с непоседливыми хулиганами.

С 2014 года семья Стэнли создает оригинальные открытки, в которых открывают всю правду о воспитании детей. И чем больше взрослели дети, тем более безумными становились сюжеты на их открытках.

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Стэнли рассказали boredpanda, что первую необычную открытку они создали тогда, когда традиционное фото никак не получалось.

Мы были новоиспеченными родителями с годовалым ребенком, и все пошло не так ... Если двое из нас выглядели нормально, третий моргал. Мы так смеялись над тем, насколько плохие были фотографии, что решили просто разослать их как есть. И нашим родным это понравилось, – рассказывает Джонатан, отец

Самая первая открытка, иллюстрирующий жизнь молодой семьи / Фото jstanleync

С тех пор вместо того, чтобы создавать идеальную картинку для видимости, они рассылают своим родным фото с "хаосом родительства". Это превратилось в милую семейную традицию.

Ежегодно они придумывают новые и новые идеи для рождественских открыток в стиле "реалии родительства" / Фото jstanleync

Джонатан признается, что самым большим открытием во время таких съемок для них стали их дети. С каждым годом они раскрывают в себе все больше новых возможностей.

В конце концов, гораздо проще заставить 8-летнего мальчика позировать с пистолетом для гвоздей, чем 2-летнего, – говорит отец

С рождением младшей дочери сюжетов стало еще больше / Фото jstanleync

Пара замечает в течение года, чем именно интересуются их дети и потом просто дают им свободу действий, представляют, как бы вели себя дети, если бы на них никто не смотрел. Так их фото получаются максимально естественными.

На этой открытке видно, что в 2019 ребята увлеклись дронами / Фото jstanleync

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В 2020 старшие ребята полюбили забивать везде гвозди, поэтому они изобразили это увлечение на открытке: в руках мальчика пистолет для гвоздей. Поскольку из-за Covid-19 семья не смогла поехать на ежегодное скалолазание, то их дети ... покоряют вершины дома: комод и двери!

Все неистовство 2020 изображено на этом рождественском фото / Фото jstanleyn