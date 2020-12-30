Приготовьтесь много улыбаться, потому что перед вами 20 волшебных историй о чрезвычайно душевных рождественских и новогодних подарках, которые несут много тепла. Они четко доказывают – не все люди засранцы.

Life 24 желает вам отличного новогоднего настроения. Давайте делать добро вместе. Интересно 40 вопросов, которые стоит задать себе, чтобы красиво ворваться в 2021 год "В прошлом году я подарила своей бабушке, которая больна Альцгеймером, эту шапочку. Она считает ее очень модной, поэтому носит все время" "Моя подружка не слишком умеет флиртовать. Однажды во время общения с парнем она спросила, нравится ли ему хлеб. Они уже год встречаются, и он сделал для нее такой интересный рождественский подарок" На дошке пишет "Любиш ли ты хлеб?" "Еще в 1983 году я попросил свою 14-летнюю девушку принести камень на Рождество. Она принесла. Я женился на ней. Прошло 35 лет, а камень до сих пор у меня. Это самый ценный подарок, который я когда-либо получал" "Мы с другом придумали гениальную идею – заменили Рождество (Christmas) на "Брюсждество" (Brucemas). Ежегодно на этот праздник мы обмениваемся тематическими подарками, связанными с Брюсом Уиллисом. Теперь я вечный победитель. Да, это реальное фото" Парень отправил фотографию актеру, чтобы тот поставил автограф. А потом подарил ее своему другу. Как видим, Брюса Уиллиса это очень рассмешило. Водитель автобуса начальной школы спросил детей, что они хотят на Рождество. Малышы даже не ожидали, что он купит всем подарки. Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь "Наш арендодатель очень фанатеет по пиратам. Плату за январь мы решили отдать монетами и бутылкой рома. Он очень обрадовался и сказал:" Вы настоящие придурки. Но это роскошно" Отчим воспитывал этого парня с 3 лет. Прошли годы – он подарил отчиму документы об усыновлении поблагодарил за заботу. Мужчина не сдерживал слез. "В июле мой папа умер от рака легких. Мама сделала эти подарки для меня и брата. Это лучший подарок, который я получал". "Это одежда, которую я когда-то носил. Пока она будет у тебя, я буду с тобой. С любовью, папа". "Наш старенький сосед недавно умер. Несколько минут назад его дочь пришла к нам с большим мешком. Там были рождественские подарки, которые он купил нашей дочери на следующие 30 лет" "Это было единственное, что она хотела на Рождество. Надеюсь, что это согреет ваше сердце, как согрело наше. На фото моя 9-летняя дочь открывает один из подарков" "На прошлое Рождество моя девушка не работала и не смогла приобрести подарок, поэтому она нарисовала мне эту красоту" Интересно Новый год вдвоем с любимым: лучший сценарий празднования "Лицо моей бабушки, когда она распаковала подарок, который я ей связала" Женщина узнала, что многие люди из домов престарелых сидят в одиночестве на Рождество. Поэтому она собрала 61 подарочный пакет для местного пансионата. В каждом лежат гигиеническая помада, лосьон, салфетки, сканворды, ручка и покрывало "Моя жена родила чужого малыша от пары, которая отчаянно хотела ребенка более 10 лет. Суррогатное материнство может быть трудным делом, но я был свидетелем того, как она сделала лучший рождественский подарок на свете. Я так ею горжусь!" "Моя жена получила запись с празднования Рождества в 1973 году. Это был последний год жизни бабушки – ее забрал рак груди. Моя жена родилась только в 1976 году. Она впервые слышит голос своей бабушки" "Моя девушка действительно удивила меня таким рождественским подарком. Я не мог до такого додуматься" "Мама просила папу о собаке с тех пор, как наш песик умер в мае. В рождественское утро он удивил ее этим подарком. Отец – немногословный человек" "Мы открыли все подарки на Рождество. Но Трэвис сказал, что у него есть еще один большой сюрприз для меня. Я немного не поняла, потому что он подарил мне барное кресло. Но как только села, все сразу стало понятно. Это был стол с бара, где мы познакомились" "Рождественский лось для моей жены, где целых 12 подарков. Голова вышла немного маленькой, но все равно красиво" "Мой дедушка умер 7 месяцев назад, и это первое Рождество моей бабушки без него за 59 лет. На праздник мы решили подарить ей письма. Их бабушка и дедушка писали друг другу, когда учились в колледже в 1962 году. Он хранил письма все эти годы"