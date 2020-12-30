Приготуйтеся багато усміхатися, бо перед вами 20 чарівних історій про надзвичайно душевні різдвяні та новорічні подарунки, які несуть багато тепла. Вони чітко доводять – не всі люди засранці.

Life 24 бажає вам чудового новорічного настрою. Давайте творити добро разом.

Цікаво 40 питань, які варто поставити собі, щоб красиво увірватися в 2021 рік

"Минулого року я подарувала своїй бабусі, яка хвора на Альцгеймера, цю шапочку. Вона їй дуже сподобалася"

"Моя подружка не дуже вміє фліртувати. Одного разу під час побачення із хлопцем вона спитала, чи подобається йому хліб. Вони вже рік зустрічаються, і він зробив для неї такий цікавий різдвяний подарунок"

На дошці пише "Чи любиш ти хліб?"

"Ще в 1983 році я попросив свою 14-річну дівчину принести мені камінь на Різдво. Вона принесла. Я одружився з нею. Минуло 35 років, а камінь досі в мене. Це найцінніший подарунок, який я коли-небудь отримував"

"Ми з другом придумали геніальну ідею – замінили Різдво (Christmas) на "Брюсздво" (Brucemas). Кожного року на це свято ми обмінюємося тематичними подарунками, пов’язаними із Брюсом Віллісом. Тепер я вічний переможець. Так, це реальне фото"

Хлопець відправив фотографію актору, щоб той її підписав. А потім подарував світлину своєму другові. Як бачимо, Брюса Вілліса це дуже розсмішило.

Водій автобуса початкової школи розпитав дітей, що вони хочуть на Різдво. Малеча дуже втішилася, коли він купив кожному подарунок.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

"Наш орендодавець дуже фанатіє по піратах. Плату за січень ми вирішили віддати монетами та пляшкою рому. Він був дуже втішений і сказав: "Ви справжні вар'яти. Але це розкішно"

Вітчим виховував цього хлопця з 3 років. Минули роки – він подарував вітчиму документи на всиновлення та подякував за усю турботу. Чоловік не стримував сліз.

"У липні мій тато помер від раку легень. Мама зробила ці подарунки для мене і брата. Це найкращий подарунок, який я отримував".

"Це одяг, який я колись носив. Поки він буде у тебе, я буду з тобою. З любов'ю, тато".

"Наш старенький сусід недавно помер. Кілька хвилин тому його дочка прийшла до нас з великим мішком. Там були різдвяні подарунки, які він купив нашій дочці на наступні 30 років"

"Це було єдине, що вона хотіла на Різдво. Сподіваюся, це зігріє ваше серце, як зігріло наше. На фото моя 9-річна дочка відкриває один з подарунків"

"На минуле Різдво моя дівчина не працювала і не змогла придбати подарунок, тому вона намалювала мені цю красу"

Цікаво Новий рік удвох з коханим: найкращий сценарій святкування

"Обличчя моєї бабусі, коли вона розпакувала подарунок, який я їй зв'язала власноруч"

Жінка дізналася, що багато людей із домів престарілих самотньо проводять Різдво. Тому вона зібрала 61 подарунковий пакет для місцевого пансіонату. У кожному поклали гігієнічну помаду, лосьйон, салфетки, сканворди, ручку та покривало

"Моя жінка народила чужого малюка від пари, яка відчайдушно хотіла дитину більш ніж 10 років. Сурогатне материнство може бути важкою справою, але я був свідком того, як вона зробила найкращий різдвяний подарунок на світі. Я так нею пишаюся!"

"Моя жінка отримала запис зі святкування Різдва у 1973 році. Це був останній рік життя бабусі – її забрав рак грудей. Моя жінка народилася тільки в 1976 році. Вона вперше чує голос своєї бабусі"

"Моя дівчина дійсно здивувала мене таким різдвяним подарунком. Я не міг навіть до такого додуматися"

"Мама просила тата про собаку з того часу, як наш песик помер у травні. У різдвяний ранок він здивував її цим подарунком. Батько – небагатослівна людина"

"Ми відкрили усі подарунки на Різдво. Але Тревіс сказав, що у нього є ще один великий сюрприз для мене. Я трохи не зрозуміла, бо він подарував мені барне крісло. Але потім все стало ясно. Це був стіл із бару, де ми познайомилися"

"Різдвяний лось для моєї дружини, де цілих 12 подарунків. Голова вийшла трохи маленькою, але все одно красиво"

"Мій дідусь помер 7 місяців тому, і це перше Різдво моєї бабусі без нього за 59 років. На свято ми вирішили подарувати їй листи. Їх бабуся і дідусь писали один одному, коли вчилися в коледжі у 1962 році. Він зберігав листи всі ці роки"