Кінець року – оптимальний час підводити підсумки. Дайте собі чесну відповідь на ці 40 питань – і вам буде легше зрозуміти, куди рухатися у 2021-му.

Де б ви зараз не були – чи на своєму шляху, чи в його пошуках, чи на "бездоріжжі" – зупиніться на годинку і оцініть все, що відбувалося з вами у минулому році. Life 24 пропонує 40 питань, які допоможуть це зробити.

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Запитання про 2020 рік

Я

1. Що нового ви дізналися про себе?

2. Які нові навички ви змогли осягнути?

3. Яка з особистих рис була найкориснішою для вас?

4. Яким досягненням ви найбільше пишаєтесь?

5. Які внутрішні страхи ви змогли побороти?

Вам сподобався 2020 рік? / Фото Pixabay

Я і ти

6. Як розвивалися ваші стосунки?

7. На кого із вашого оточення ви можете гарантовано покластися?

8. Назвіть 5 людей, з якими вам було найприємніше проводити час.

9. Який найприємніший комплімент ви отримали у цьому році?

10. Хто найбільше вплинув на вас?

Подумайте про ваші стосунки – як вони розвивалися у 2020 році? / Фото Pixabay

Я і смак життя

11. Яка книга або фільм найбільше сподобалися вам за цей рік?

12. Чи робили ви щось вперше?

13. Про яку подію з цього року ви б розповіли своїм дітям та внукам?

14. Яке найнезвичніше місце ви відвідали?

15. Яка придбана річ найбільше вас потішила?

Дайте відповідь на ці запитання - і ви чудово увірветеся в 2021 рік / Фото Pixabay

Я і досвід

16. Який головний урок ви зрозуміли у цьому році?

17. Яке найважливіше досягнення ви мали на роботі?

18. Яку найбільшу проблему ви вирішили?

19. За що ви можете себе похвалити?

20. Які круті вчинки ви зробили у цьому році?

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Я і фантазія

21. Опишіть 2020 рік у вашому житті у трьох словах.

22. Якби ви знімали фільм за мотивами вашого життя у 2020 році, який був би жанр? Трилер, драма, пригоди, фантастика чи щось інше?

23. Що б ви собі порадили, якби повернулися машиною часу на початок року?

24. Що б ви зробили по-іншому, якби могли?

25. Чи хотіли б ви пережити цей рік заново?

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Я і емоції

26. Про що ви найбільше переживали у цьому році?

27. Які переживання та страхи 2019 року виявилися дріб’язковими у 2020-му?

28. Який найцінніший подарунок ви отримали?

29. Який момент 2020 року ви хочете ще раз пережити?

30. Який для вас найприємніший момент цього року?

Що ви очікуєте від 2021 року? / Фото Pixabay

Запитання про 2021 рік

1. Яка ваша головна ціль на 2021 рік?

2. Що ви хочете дізнатися нового?

3. З ким ви хочете проводити більше часу у новому році?

4. Які навички вам потрібно вдосконалити?

5. Яку рису характеру ви хочете "прокачати"?

6. Що ви хочете змінити у своєму житті?

7. Які у вас кар’єрні плани?

8. Яким ви прогнозуєте для себе 2021 рік?

9. Якої риси ви хочете позбутися?

10. Куди ви хочете з’їздити у 2021 році?