40 питань, які варто поставити собі, щоб красиво увірватися в 2021 рік
Кінець року – оптимальний час підводити підсумки. Дайте собі чесну відповідь на ці 40 питань – і вам буде легше зрозуміти, куди рухатися у 2021-му.
Де б ви зараз не були – чи на своєму шляху, чи в його пошуках, чи на "бездоріжжі" – зупиніться на годинку і оцініть все, що відбувалося з вами у минулому році. Life 24 пропонує 40 питань, які допоможуть це зробити.
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Запитання про 2020 рік
Я
1. Що нового ви дізналися про себе?
2. Які нові навички ви змогли осягнути?
3. Яка з особистих рис була найкориснішою для вас?
4. Яким досягненням ви найбільше пишаєтесь?
5. Які внутрішні страхи ви змогли побороти?
Вам сподобався 2020 рік? / Фото Pixabay
Я і ти
6. Як розвивалися ваші стосунки?
7. На кого із вашого оточення ви можете гарантовано покластися?
8. Назвіть 5 людей, з якими вам було найприємніше проводити час.
9. Який найприємніший комплімент ви отримали у цьому році?
10. Хто найбільше вплинув на вас?
Подумайте про ваші стосунки – як вони розвивалися у 2020 році? / Фото Pixabay
Я і смак життя
11. Яка книга або фільм найбільше сподобалися вам за цей рік?
12. Чи робили ви щось вперше?
13. Про яку подію з цього року ви б розповіли своїм дітям та внукам?
14. Яке найнезвичніше місце ви відвідали?
15. Яка придбана річ найбільше вас потішила?
Дайте відповідь на ці запитання - і ви чудово увірветеся в 2021 рік / Фото Pixabay
Я і досвід
16. Який головний урок ви зрозуміли у цьому році?
17. Яке найважливіше досягнення ви мали на роботі?
18. Яку найбільшу проблему ви вирішили?
19. За що ви можете себе похвалити?
20. Які круті вчинки ви зробили у цьому році?
Я і фантазія
21. Опишіть 2020 рік у вашому житті у трьох словах.
22. Якби ви знімали фільм за мотивами вашого життя у 2020 році, який був би жанр? Трилер, драма, пригоди, фантастика чи щось інше?
23. Що б ви собі порадили, якби повернулися машиною часу на початок року?
24. Що б ви зробили по-іншому, якби могли?
25. Чи хотіли б ви пережити цей рік заново?
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Я і емоції
26. Про що ви найбільше переживали у цьому році?
27. Які переживання та страхи 2019 року виявилися дріб’язковими у 2020-му?
28. Який найцінніший подарунок ви отримали?
29. Який момент 2020 року ви хочете ще раз пережити?
30. Який для вас найприємніший момент цього року?
Що ви очікуєте від 2021 року? / Фото Pixabay
Запитання про 2021 рік
1. Яка ваша головна ціль на 2021 рік?
2. Що ви хочете дізнатися нового?
3. З ким ви хочете проводити більше часу у новому році?
4. Які навички вам потрібно вдосконалити?
5. Яку рису характеру ви хочете "прокачати"?
6. Що ви хочете змінити у своєму житті?
7. Які у вас кар’єрні плани?
8. Яким ви прогнозуєте для себе 2021 рік?
9. Якої риси ви хочете позбутися?
10. Куди ви хочете з’їздити у 2021 році?
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