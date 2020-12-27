У кожного настає момент, коли вам хочеться зустріти Новий рік без галасливих компаній, друзів, родичів та знайомих: лише ви та ваш коханий. Як же відсвяткувати Новий рік удвох, щоб ця ніч запам'яталась вам надовго?

Журналісти Life24 дібрали для вас корисні поради та цікаві ідеї, як провести новорічну ніч зі своєю другою половинкою так, щоб вам двом це принесло тільки радість.

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Готуйтесь до Нового року разом

Дуже важливо створювати собі новорічний настрій! Заздалегідь пройдіться разом по магазинах, оберіть новорічний декор та красиво запакуйте подарунки рідним. Купіть дрібнички, які у вас обох асоціюються з цим святом. Нехай вдома грає новорічна музика, поки ви разом будете прикрашати ялинку та весь будинок. Святковий настрій обов'язково з'явиться у процесі підготовки.

Займайтесь прикрашанням будинку до Нового року разом/ Фото Pexels

Не потрібно багато страв

У багатьох Новий рік асоціюється з великим накритим столом, який аж ломиться від страв. Проте ви ж не хочете, щоб ваша романтична новорічна ніч перетворилась на застілля, після якого вам буде важко поворухнутись? Тоді приготуйте разом кілька легких закусок, які ви зможете з'їсти вже зараз , не залишаючи нічого на наступний день: тарталетки, фруктові салати, сирні та м'ясні тарілки. Пам'ятайте, що вас всього двоє: вам не потрібне ціле відро салату "Олів'є".

Приготуйте разом невелику святкову вечерю на двох/ Фото Pexels

Подумайте про сценарій

Часто свято перетворюється на розчарування, тому що ви хотіли після 12 години гуляти по центру міста, а ваш партнер – лягти спати. Або ж один з вас очікував, що це буде тихе сімейне святкування біля телевізора, а інший сподівався добряче погуляти до самого ранку. Тому варто заздалегідь обговорити свою новорічну "програму".

Гучне святкування чи затишний сімейний вечір – вибір за вами / Фото Pexels

Ось декілька варіантів:

Романтична вечеря . Влаштуйте інтимну атмосферу зі свічками, ароматами мандаринів, кориці та смачної страви, яку ви приготували разом.

. Влаштуйте інтимну атмосферу зі свічками, ароматами мандаринів, кориці та смачної страви, яку ви приготували разом. Піжамна вечірка. Відмовтесь від офіціозу та святкових вбрань: одягайте зручні піжами, які ви купили спеціально для Нового року та вмикайте новорічну музику!

Відмовтесь від офіціозу та святкових вбрань: одягайте зручні піжами, які ви купили спеціально для Нового року та вмикайте новорічну музику! Кіномарафон. Заздалегідь складіть список фільмів, які асоціюються у вас з Новим роком, приготуйте какао чи ароматний глінтвейн, влаштовуйтесь зручніше під теплою ковдрою та влаштуйте ніч перегляду улюблених фільмів. Це буде найбільш затишний Новий рік, який ви точно згадуватимете з посмішкою.

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Не очікуйте занадто багато

Продуманий план дій – це дуже добре, проте не варто уявляти собі, які ви будете відчувати емоції. Вам може не сподобатись фільм, який ви оберете, страва може вийти не такою, як ви очікували або ж у вашого партнера буде не такий святковий настрій. Довіртесь собі та залишіть місце для спонтанності – так вам простіше буде святкувати Новий рік без зайвих розчарувань.

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Обміняйтесь подарунками

Обмін подарунками – це обов'язковий новорічний ритуал. Заздалегідь з'ясуйте, які є найпотаємніші бажання у вашого партнера і приготуйте для нього приємний сюрприз. Ви можете непомітно покласти подарунок під ялинку або ж заховати презент і влаштувати коханому цілий квест з милими записками, підказками та картами скарбів!

Приготуйте один одному приємні сюрпризи/ Фото Pexels

Завершіть святкування яскраво

Зробіть так, аби цей Новий рік запам'ятався вам надовго: