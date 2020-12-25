Новорічна ніч з мандаринками, телевізором та горою салатиків, від яких двоїться в очах – це безсмертна класика. Та якщо душа бажає різноманіття, а олів’є вже не так смакує як в дитинстві, то чому б не спробувати щось новеньке?

Life 24 завжди у цьому допоможе. Ми підібрали для вас 10 нестандартних варіантів, як зустріти 2021 рік. Додайте кілька нових елементів до класичного святкування – і ця ніч буде найкращою у вашому житті.

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1. Зробіть несподіваний новорічний стіл

Буває, що на Новий рік хочеться посидіти вдома. Не проблема – тоді давайте креативити над святковим меню. Тут можна придумати невелику гру.

Попросіть кожного гостя, який прийде на вечірку, написати 3 страви до меню. Нехай це буде таємно. А повний список знатимуть лише ті, хто готуватимуть новорічний стіл. Так ви зловите одразу двох зайців: всі будуть задоволені, а в меню точно буде нестандартна їжа. Але не варто готувати все самому – нехай вам хтось допомагає.

Існує можливість, що гості дуже оригінально підійдуть до цієї гри – кожен попросить олів’є, канапочки тощо. Тоді все беремо у свої руки. Спробуйте принцип 50 на 50: половина буде знайомою усім, ще половина – їжа, яку ніхто ніколи не куштував. Це можуть бути страви іноземної кухні. Ризиковано, але цікаво.

2. Спробуйте традиції інших народів світу

Якщо не хочеться експериментів на кухні – не проблема. Один із варіантів, як урізноманітнити свято – спробувати новорічні традиції інших народів світу. Ви можете прикрасити дім китайськими ліхтариками або ж американськими святковими постерами. Ще один гарний варіант – подарувати саморобні свічки, як це роблять у Швеції.

Але наш фаворит – Болгарія. Там придумали романтичний "час темряви". У цей момент, саме під бій курантів, усі вимикають світло, вітають один одного та цілуються.

Болгари люблять цілуватися під бій курантів / Фото Pixabay

3. Новий рік у диких умовах!

Зустріти Новий рік у лісі чи горах – незабутня пригода для справжніх відчайдухів. Свіже повітря, приємна тиша і мінімум людей. Ви нарешті зможете вирватися із безодні міста.

Головне – правильно все заплануйте. Потрібно знайти нормальне місце, де зможе заїхати автомобіль. Купіть необхідні продукти із запасом, бо в лісі із магазинами тяжко. Перевірте свою палатку; візьміть термобілизну та невелику пічку. І пам’ятайте – таке святкування можливе лише за хорошої погоди.

4. Знайдіть непопсову локацію у своєму місті

Центр міста – не єдиний варіант, де можна класно відсвяткувати Новий рік. Згадайте місця, де творились особливі моменти вашого життя. Складіть маршрут із таких локацій і гуляйте там усю новорічну ніч.

Справжні екстремали можуть обрати взагалі неочікувані місця. Загляньте на дах будинку із фантастичним краєвидом. Візьміть з собою вино, теплий плед та спостерігайте, як на ваших очах приходить новий 2021 рік.

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5. Творіть добро

31 грудня – прекрасний час для добрих справ. Завітайте у найближчий дім для сиріт, зробіть приємні подарунки та просто поспілкуйтеся із дітьми. Такі вчинки дозволять поглянути на життя під іншим кутом. А приділити увагу людям, які її не завжди мають – прекрасне рішення у будь-який час року. Робіть це частіше.

Подаруйте дітям тепло і надію у новому році / Фото Pixabay

6. Імпровізуйте

Тікайте з дому – і гайда веселитися. Час спонтанних танців на центральній площі та пристрасних поцілунків на найвищій точці міста. Сходіть на каток, покидайтеся сніжками, поваляйтеся в снігу.

Спробуйте перевтілитись: переодягніться у костюм Санта-Клауса і роздавайте дітям шоколадки та цукерки. Ідей просто безліч. Головне, щоб вони принесли вам позитивні емоції.

7. На одну ніч відмовтеся від гаджетів

Телефони, смарт-телевізори, розумні годинники – забудьте про це на одну новорічну ніч. Покладіть їх у коробку і все. Розважатися можна і без гаджетів! Замість того, щоб показати друзям нове відео чергової відомої блогерки чи класний мем, поговоріть з ними про життя, успіхи і невдачі минулого року, несподівані історії та мрії.

Навіщо сидіти в телефоні у новорічну ніч, якщо можна дивитися на таку красу? / Фото Pixabay

8. Проведіть Новий рік наодинці

Life 24 вже розповідав про 9 ідей, як провести новорічну ніч наодинці. Вам сподобається.

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9. Рвоніть в теплі краї

Зрозуміло, що така опція зараз доступна не всім. Але якщо є можливість – проведіть Новий рік у теплі. 31 грудня у футболці та шортах – той дисонанс, який має відчути кожен.

10. Закрийтеся з коханим від усього світу

Для чого готувати "мільйон" різних страв, переживати та нервуватися через вечірку, якщо новорічну ніч можна просто провести удвох. Вмикайте фільми, обіймайтеся, відпочивайте. І нехай весь світ зачекає.

Проведіть з коханим новорічну ніч удвох / Фото Pixabay