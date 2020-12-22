Зазвичай Новий рік зустрічають у колі друзів, колег чи родини. Проте трапляються ситуації, коли у це свято ви залишаєтесь без компанії. Проте не варто засмучуватись: це чудовий привід приділити час лише собі і відсвяткувати його так, як бажаєте лише ви.

Журналісти Life24 підібрали для вас цікаві варіанти, які не дадуть вам засумувати, якщо ви зустрічаєте Новий рік наодинці!

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Зняти готельний номер для себе

Якщо вам вже не довелось витрачатись на святкування Нового року у компанії, витратьте ці гроші на себе. Так, ви можете зняти готель навіть у своєму місці, і такий Новий рік запам'ятається вам зовсім іншими враженнями. Замовте їжу та шампанське в номер, увімкніть новорічну музику, одягніть святкове вбрання та танцюйте! Або ж прийміть ванну, закутайтесь у затишний халат та проведіть цей вечір у м'якому кріслі з легкою книгою чи фільмами. У будь-якому разі, зміна місця піде вам на користь.

Влаштуйте собі розкішний Новий рік у готельному номері/ Фото pinterest

Скласти плани на рік

Це однозначно найкращий день для того, щоб написати цілі для себе на наступний рік. Не бійтеся, мрійте сміливо, подумайте про все, що ви так давно хотіли втілити! Запишіть на папері як великі цілі, так і маленькі дрібнички. Розпишіть по пунктах, що для цього потрібно – так ви зі спокійною душею та натхненням увійдете в новий 2021 рік.

Кіномарафон вдома

Класичний, але не менш привабливий варіант. Одягніться в улюблений зручний одяг, приготуйте улюблені страви чи замовте їжу, у якій могли собі раніше відмовляти, і заваріть какао, пахучий чай чи каву. Нікуди не поспішати, вимкнути соцмережі та просто з самого ранку насолоджуватись улюбленими новорічними фільмами без метушні – хіба може бути щось краще?

Влаштуйте затишний домашній кіновечір/ Фото Pexels

Запакувати собі подарунок на наступний рік

Запакуйте невелику, але символічну річ у красивий папір: нову обкладинку на закордонний паспорт, футболку, фотоальбом, пляшку улюбленого вина чи щось для вашого хобі. Поставте нагадування – відкрити за пів року. До того часу ви забудете про цей подарунок, і влітку це стане для вас приємною дрібничкою.

Запакуйте собі подарунок на майбутнє/ Фото Unsplash

Влаштуйте вечір ностальгії

Переконайтесь, що ваше життя дійсно прекрасне: пригадайте все те хороше, що з вами відбулось за останній рік. Перегляньте сімейні відео та фото з найкращими друзями, перечитайте отримані за цей рік листівки та привітання. Це чудова нагода пригадати, скільки чудових подій, щасливих випадковостей та радісних моментів з вами сталось! Після такого вам точно захочеться зустрітись з дорогими вам людьми.

Пригадайте найкраще за останній рік/ Фото Unsplash

Записати собі послання

Запишіть відеозвернення, у якому розповідайте прості речі: де ви зараз живете, ким працюєте, про що мрієте, куди хочете поїхати і чого вам не вистачає. Не обмежуйте себе у часі, говоріть стільки, скільки вам потрібно. Відкладіть це відео і подивіться його рівно через рік, вам буде приємно побачити себе у минулому. Ви здивуєтесь, як багато у нашому житті змінюється, а ми й не помічаємо.

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Проведіть цей день активно

Вам необов'язково 31 грудня тільки сидіти вдома. Якщо є можливість, одягайтесь тепліше і відвідайте місця, у які давно не могли потрапити. У вас було багато роботи або ви ніяк не могли зібратись з друзями? Зараз саме час. Сходіть на каток просто неба, покатайтесь на санчатах або відвідайте кав'ярню, про яку вже давно чули. Це чудово підніме вам настрій та налаштує на свято.

Святковий каток створить вам новорічний настрій/ Фото pinterest

В дорозі

Не кожен наважиться на таку авантюру. Проте провести новорічну ніч в потязі чи в очікуванні літака – це новий та незвичайний досвід. Оберіть місто, у яке ви хотіли би потрапити і візьміть квиток на нічний рейс. Можливо, ви навіть відсвяткуєте Новий рік у новій компанії таких самих щасливчиків, як і ви!

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

А наступного дня влаштуйте собі невеличку подорож у компанії з самим собою і проведіть ще кілька днів у незнайомому місті: гуляйте, відвідуйте ярмарки та смакуйте нові страви. Ви запам'ятаєте такий Новий рік надовго!

Привітайте перехожих

Варіант для комунікабельних людей, яким хочеться побільше спілкування у новорічну ніч. Запасайтесь невеликими подаруночками та хорошим настроєм і вітайте перехожих у центрі міста. Повірте, ніхто не залишиться байдужим! А раптом ви зустрінете когось, хто також залишився один на Новий рік наодинці? Ви точно піднімете настрій цій людині.